«Дома война»: мать Аршавина обвинила тяжелобольную Казьмину в спаде карьеры сына

Андрей Аршавин мог бы достичь большего в карьере в лондонском «Арсенале», если бы не коварные происки его женщин. В этом уверена мать российского футболиста, который к 40 годам стал более известен громкими скандалами с бывшими супругами, нежели спортивными достижениями.

Татьяна Аршавина заявила, что, хоть и все «постарались» подпортить жизнь ее сыну, наиболее старательной оказалась Алиса Казьмина. Семейные драмы, считает она, негативно сказались на профессиональной жизни спортсмена, и все возможные вершины не были достигнуты.

«Если бы мне этот вопрос задали какое-то время назад, конечно, я бы сказала, что спрятала бы, и зачем они ему нужны?» — призналась Аршавина в интервью радиоведущей Татьяне Гордеевой и блогеру Катрине Гайсиной.

Как известно, в течение девяти лет футболист состоял в незарегистрированных отношениях с телеведущей Юлией Барановской. Он оставил ее в 2013 году беременной их третьим общим ребенком ради Казьминой. Та, к слову, недавно заявила, что Аршавин тогда даже настаивал на аборте: говорил Барановской, что не хочет малыша, что снимает с себя всякую ответственность за его будущее.

Новая семья, в которой появилась на свет очередная наследница спортсмена Есения, разрушилась два года назад, но драма по сей день не утихает. Недавно Казьмина прошлась по самым популярным ток-шоу, где рассказала об изуродовавшей ее страшной болезни, о жестокости и безразличии к родным ее бывшего мужа. Однако по словам Татьяны Аршавиной, ее сын — прекрасный отец и супруг. Просто с дамами сердца ему дважды сильно не повезло. А так бы мог стать мировой звездой футбола!

«Это большое влияние оказывало: в семье раздрай, который влияет на все. У Андрюши получается только, когда он работает в комфортных условиях, а тут все рушится, дома война. Очень сложно летать, когда под тобой все горит. Женщины влияли на ситуацию, там такие страсти были», — сказала она.

Алиса Казьмина страдает от редкого аутоиммунного заболевания. За последний год она пережила некроз, перитонит и кому, сепсис и коронавирус. Теперь ей предстоят пластические операции. Журналистка все еще надеется вернуть провалившийся от недуга нос.

Ранее 5-tv.ru сообщал об ухудшении здоровья у Алисы Казьминой. По ее словам, ей осталось жить две недели, если она в срочном порядке не попадет на операцию.