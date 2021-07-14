«Лежит в хороших условиях»: в театре Ленсовета рассказали о состоянии Боярского

Известный российский и советский актер Михаил Боярский находится под наблюдением медиков, он переносит коронавирус в легкой форме. Об этом в интервью 5-tv.ru заявила заведующая труппой театра имени Ленсовета Евгения Попондопуло. По ее словам, артист до заражения прошел вакцинацию, что сыграло свою роль.

«Сейчас он в легкой форме заболел коронавирусом. Его положили, чтоб он был под наблюдением врачей. Он в хороших условиях лежит, врачей мы благодарим. Ничего такого страшного нет», — рассказала Попондопуло.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михаил Боярский уже два дня находится в дневном стационаре Боткинской больницы в Петербурге. Представители народного артиста РСФСР сообщали, что он чувствует себя нормально. Стоит отметить, что актеру 71 год, и он находится в группе риска.