Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом. Об этом рассказали в театре имени Ленсовета. Как пишет ТАСС, болезнь у 71-летнего народного артиста РСФСР протекает легко.

«В больнице Миша. У него легкое течение болезни, потому что он привитый», — отметил представитель театра в интервью агентству.

В то же время по данным источника 5-tv.ru, Михаил Боярский лежит с подозрением на COVID-19 в дневном стационаре в Боткинской больнице. Он ожидает обследования.

Сообщается также, что артист находится в больнице около двух дней.

Ранее представители Михаила Боярского говорили, что народный артист РСФСР еще не получил результат теста на COVID-19, и ожидает его, якобы находясь у себя дома. Эти сведения не подтвердились.

«Чувствует себя нормально», — сообщил представитель Боярского.

Другие подробности о состоянии артиста пока не приводятся. Информация уточняется.