«Я верю»: Фониатр оценила шансы МакSим петь после длительного пребывания на ИВЛ

Певица МакSим уже почти месяц находится в состоянии искусственной комы. Марина Максимова (настоящее имя певицы — Прим.ред.) поступила в больницу в тяжелом состоянии 15 июня. Исполнительницу хита «Знаешь ли ты» госпитализировали с жалобами на дыхание и запредельно высокой температурой. Несмотря на сильное поражение легких, тесты на коронавирус были отрицательными. Через четыре дня после госпитализации легкие МакSим перестали справляться, ее поместили на ИВЛ.

Сейчас лечащие врачи певицы борются за ее жизнь. Точных прогнозов на выздоровление артистки пока нет. Фониатр Мария Захарова рассказала 5-tv.ru, сможет ли МакSим снова выйти на сцену после длительного пребывания на ИВЛ. Врач-оториноларинголог объяснила, чем чревато нахождение интубационной трубки в гортани для профессиональных артистов.

«По сути инкубационная трубка — это инородный предмет в гортани. И как любое другое инородное тело, оно оказывает негативное влияние на слизистые гортани. Наиболее частое осложнение после продленной интубации: рубцовый стеноз (процесс, при котором рубцовая ткань замещает структуры стенок трахеи, что приводит к сужению ее просвета), ларингит (воспаление гортани) и гранулема (доброкачественное образование)», — пояснила эксперт.

По словам Захаровой, пациент может находиться на ИВЛ при интубации не более двух недель. Далее больному, если он все еще не может дышать самостоятельно, необходимо наложить трахеостому. Это специальная трубка, которая вводится через отверстие в горле человека для обеспечения поступления кислорода в легкие.

«Таким образом, гортань исключается из цикла дыхания. Как и нахождение там интубационной трубки, соответственно», — отметила доктор медицинских наук.

Врач-фониатр, пояснила, что делать какие-то персональные прогнозы — достаточно тяжело. Чтобы со 100% вероятностью сказать будет ли МакSим петь, необходимо учесть все факторы.

«Слишком много причин влияют на образование рубцового стеноза, либо развитие постинтубационного ларингита. И поэтому делать прогноз — некорректно. Будем надеяться, что певческая или профессиональная гортань выдержит. У нас очень хорошие компенсаторные способности. И я верю в МакSим и ее способности», — отметила Мария Захарова.

Доктор медицинских наук подчеркнула, что среди звезд российских эстрады много исполнителей, кто после длительного нахождения на ИВЛ, смог восстановить свой голос. По словам фониатра, сроки реабилитации были разные. Тем не менее эти артисты продолжают радовать нас своими вокальными данными. Остается надеяться, что и певица Марина Максимова сможет победить болезнь и снова выйти на сцену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что анестезиолог оценил шансы на выход МакSим из комы.