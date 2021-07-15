«Прогноз все хуже»: анестезиолог оценил шансы на выход МакSим из комы

Чем дольше пациент находится в состоянии искусственной комы, тем меньше у него шансов выжить, однако исход может быть любым, заявил анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов. Так он прокомментировал шансы на выживание певицы МакSим (Марины Максимовой).

«Ситуация наверняка очень тяжелая, так что исходы могут быть любые. Чем дольше в коме — тем хуже прогноз», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что медикам, которые работают с артисткой, виднее, что именно делать и какие решения принимать, так как они располагают полной картиной.

Исполнительницу хита «Знаешь ли ты» госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 15 июня. Через четыре дня ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а вскоре перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организм насыщают кислородом через кровь. При этом несколько тестов на коронавирус, которые певица сделала перед тем, как оказалась в больнице, были отрицательными.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти известного актера и музыканта, основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова. Он находился в больнице в Коммунарке, куда его экстренно госпитализировали 1 июля с диагностированным коронавирусом. Перед смертью артист в течение 15 суток пребывал в состоянии искусственной комы.