Как распознать рак кишечника до появления симптомов?

Рак кишечника — одна из самых распространенных причин смерти у онкологических больных. На первом месте по статистике только злокачественные новообразования в легких. В России тяжелое заболевание ежегодно выявляют у 30 тысяч пациентов. В мире эта цифра доходит до 600 тысяч. А сколько людей даже не подозревают об отклонениях — подумать страшно.

К сожалению, специфика рака такова, что диагностировать его на ранних стадиях успевают редко. В подавляющем большинстве случаев из-за того, что никакой клинической картины нет. Медики советуют людям ежегодно проходить профосмотры и при возникновении любого навязчивого дискомфорта обращаться за помощью.

Сегодня перечислим самые первые признаки рака кишечника, которые появляются еще до характерных симптомов заболевания.

Будьте внимательны

Врач-колопроктолог Анатолий Недозимованный знает об онкологии все и даже больше. Он отмечает: у рака толстой кишки в отличие от других патологий есть одна особенность — опухоль всегда начинает кровоточить.

Кровотечения при дефекации разной степени выраженности, слизь в стуле, ощущение инородного тела в заднем проходе, расстройства кишечника (от ложных позывов до запора) — это верные сигналы, что пора со всех ног бежать к врачу. Большая ошибка в данном случае — попытка оправдать указанные симптомы наличием какого-нибудь геморроя.

«Рак ободочной кишки имеет еще меньше проявлений. Его самые ранние признаки — расстройства стула, чаще всего — поносы, чередующиеся с запорами. Причем этот симптом тоже показатель того, что онкологический процесс развивается достаточно давно», — подчеркнул медик, описывая ситуацию в публикации для сайта «Доктор Питер».

Онколог посоветовал сомневающимся гражданам ежегодно сдавать иммунохимический тест на скрытую кровь. Если результат окажется положительным, врач обязан назначить фиброколоноскопию кишечника (ФКС) для исследования внутренних органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые научились выявлять рак мозга на ранних стадиях по анализу мочи.