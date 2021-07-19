И снова суд: мать Аршавина требует с Казьминой 1,9 миллиона рублей

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 2 170

Пока тяжелобольная журналистка ищет деньги на срочную операцию, экс-свекровь продолжает бороться за ее огромный дом.

Фото, видео: Instagram @arshavina_alisia__mb; 5-tv.ru

Мать футболиста Андрея Аршавина подала очередной иск к его бывшей супруге Алисе Казьминой. Женщина требует взыскать с дивы 1,9 миллиона рублей. Откуда у тяжелобольной журналистки такие долги и что теперь с ней будет — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru детали спора раскрыл юрист Дмитрий Гусаров.

Хотели по-хорошему…

Собеседник редакции в суде представляет интересы Татьяны Аршавиной. Официально претензия звучит как «взыскание неосновательного обогащения». Выяснилось, что речь идет о многострадальном доме футболиста, который он юридически оформил на маму, но фактически отдал Казьминой и общей дочери.

Как известно, в браке Андрей Аршавин баловал журналистку. Он даже принял ее детей от предыдущих отношений, разрешив всем вместе жить под одной крышей огромного особняка. Когда же роман закончился, футболист попросил семейство «на выход». Казьмина отказалась съезжать, мотивируя это тем, что совершенно беспомощна, серьезно болеет и не имеет лишних средств, чтобы снять квартиру. Но экс-супруг все это проигнорировал.

Когда стало ясно, что многодетная Алиса не уедет добровольно, в борьбу за дом включилась его настоящая владелица. Мама Аршавина подала в суд на журналистку и добилась вынесения постановления о ее выселении. Несмотря на это, бывшая жена спортсмена продолжала жить в особняке.

Подождав несколько месяцев, Татьяна решила, что с бывшей невестки пора взимать арендную плату. Как говорится, не хочешь по-хорошему — будет по-плохому.

«Алиса Александровна без каких-либо законных оснований занимает здание, принадлежащее моей доверительнице, за него не платит, в связи с чем у нее возникло неосновательное обогащение. Взыскиваем 1,9 миллиона рублей. Это за год. Была определена средняя стоимость рыночной аренды и за определенный период была посчитана сумма», — отметил юрист Гусаров.

Адвокат в силу профессии не смог ответить на вопрос о дальнейшей судьбе тяжелобольной Казьминой и ее троих детей. Однако подчеркнул, что маму Аршавина это «конечно беспокоит». Дмитрий Гусаров уточнил, что до подачи последнего иска его клиентка пыталась решить спор с журналисткой полюбовно. Но труды были напрасны.

«Полгода назад через адвоката Алисы Александровны мы пытались каким-то образом договориться. Но наши предложения не получили никакого ответа. Есть вступившее в законную силу решение о ее выселении — на этом строится наше требование. Безвозмездно пользоваться объектом недвижимости она не может», — заявил представитель Татьяны Аршавиной.

А в заключение добавил, что шансы на победу в суде у его клиентки очень высокие.

Ранее 5-tv.ru рассказал о состоянии тяжелобольной Алисы Казьминой.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
74.17
-0.05 87.57
-0.26
Какой вы древнегреческий бог согласно гороскопу?

Последние новости

13:59
Эксклюзивное видео изнутри секретной тюрьмы в Ленобласти
13:50
Новый контракт: сколько Бузова получит за два спектакля во МХАТе в сентябре?
13:44
Глава Минздрава: поражение легких при COVID стало развиваться в два раза быстрее
13:32
Все в крови: на Кубани зарезали отца четверых детей
13:21
Андрей Турчак: «Единая Россия» будет добиваться снижения цен на продукты
13:16
Какой вы древнегреческий бог согласно гороскопу?

Сейчас читают

Стали известны даты матчей Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика»
В «Единой России» разработают меры по снижению цен на продукты
Подземную "частную тюрьму с крематорием" обнаружили под Петербургом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля
Агенты скрывают страшное? Фанаты сравнили истории болезни МакSим и Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака