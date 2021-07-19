И снова суд: мать Аршавина требует с Казьминой 1,9 миллиона рублей

Мать футболиста Андрея Аршавина подала очередной иск к его бывшей супруге Алисе Казьминой. Женщина требует взыскать с дивы 1,9 миллиона рублей. Откуда у тяжелобольной журналистки такие долги и что теперь с ней будет — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru детали спора раскрыл юрист Дмитрий Гусаров.

Хотели по-хорошему…

Собеседник редакции в суде представляет интересы Татьяны Аршавиной. Официально претензия звучит как «взыскание неосновательного обогащения». Выяснилось, что речь идет о многострадальном доме футболиста, который он юридически оформил на маму, но фактически отдал Казьминой и общей дочери.

Как известно, в браке Андрей Аршавин баловал журналистку. Он даже принял ее детей от предыдущих отношений, разрешив всем вместе жить под одной крышей огромного особняка. Когда же роман закончился, футболист попросил семейство «на выход». Казьмина отказалась съезжать, мотивируя это тем, что совершенно беспомощна, серьезно болеет и не имеет лишних средств, чтобы снять квартиру. Но экс-супруг все это проигнорировал.

Когда стало ясно, что многодетная Алиса не уедет добровольно, в борьбу за дом включилась его настоящая владелица. Мама Аршавина подала в суд на журналистку и добилась вынесения постановления о ее выселении. Несмотря на это, бывшая жена спортсмена продолжала жить в особняке.

Подождав несколько месяцев, Татьяна решила, что с бывшей невестки пора взимать арендную плату. Как говорится, не хочешь по-хорошему — будет по-плохому.

«Алиса Александровна без каких-либо законных оснований занимает здание, принадлежащее моей доверительнице, за него не платит, в связи с чем у нее возникло неосновательное обогащение. Взыскиваем 1,9 миллиона рублей. Это за год. Была определена средняя стоимость рыночной аренды и за определенный период была посчитана сумма», — отметил юрист Гусаров.

Адвокат в силу профессии не смог ответить на вопрос о дальнейшей судьбе тяжелобольной Казьминой и ее троих детей. Однако подчеркнул, что маму Аршавина это «конечно беспокоит». Дмитрий Гусаров уточнил, что до подачи последнего иска его клиентка пыталась решить спор с журналисткой полюбовно. Но труды были напрасны.

«Полгода назад через адвоката Алисы Александровны мы пытались каким-то образом договориться. Но наши предложения не получили никакого ответа. Есть вступившее в законную силу решение о ее выселении — на этом строится наше требование. Безвозмездно пользоваться объектом недвижимости она не может», — заявил представитель Татьяны Аршавиной.

А в заключение добавил, что шансы на победу в суде у его клиентки очень высокие.

Ранее 5-tv.ru рассказал о состоянии тяжелобольной Алисы Казьминой.