Чего Курбан Омаров хочет добиться от Ксении Бородиной через суд?

Вопрос раздела совместно нажитого имущества после развода с Ксенией Бородиной не волнует Курбана Омарова. Главное для него — разобраться с совместной опекой над общей наследницей Теоной, а также общением с дочкой телеведущей Марией от предыдущего брака, в воспитании которой он принимал участие. Об этом журналистам рассказал представитель коллегии адвокатов Сергея Жорина «Жорин и партнеры», защитник юридических интересов Омарова Сергей Бычков. Юрист в очередной раз обратил внимание публики на отсутствие материальных претензий к супруге у его клиента.

«Для Курбана вопрос имущества второстепенен. Для него в первую очередь важен вопрос с детьми, чтобы у них были и мама, и папа, чтобы они получали заботу и не чувствовали той ситуации, которая сложилась… Все иные вопросы — переговоры ведутся, есть определенные результаты, но в силу того, что эти переговоры конфиденциальны, я не могу детали сказать», — заявил адвокат.

Окончательное расторжение брака между ведущей «Дома-2» и бизнесменом состоится 6 августа. Комментариев о том, как после расставания пара распорядится имуществом, Бычков беспокойной прессе не дал, хотя и очень просили. Он отметил, что на данный момент занимается исключительно вопросом развода. Другого предмета у грядущего судебного заседания нет. Это значит, что, если пара начнет спорить на этот счет, после их освобождения от супружеских уз будет открыто отдельное производство.

«Ксенией Кимовной (Бородиной. — Прим. ред.) было подано заявление о расторжении брака, соответственно, она просит суд расторгнуть брак. Прошло предварительное судебное заседание. Судебное заседание назначили на 6 августа, на 11:00. Это уже будет основное заседание. Мой доверитель не возражает против того, что брак будет расторгнут, о чем мы и сообщили суду. Суд пояснения принял и назначил дату», — сухо пояснил адвокат.

Фанаты заподозрили разлад в семье селебрити еще несколько месяцев назад, однако лишь недавно телеведущая публично заявила, что стала свободной женщиной. В прессу также просочилась информация, что Омарову поступают нешуточные угрозы: его якобы вынуждают отказаться от всего имущества и тихо удалиться с горизонта Бородиной. Иначе репутации предпринимателя придет конец.

Что касается угроз, Сергей Бычков многозначительно заявил, что не уполномочен комментировать этот вопрос. Значит ли это, что слух все-таки имеет некое фактическое основание? Об этом, как отметил адвокат, будет рассказывать сам бизнесмен, если посчитает нужным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина честно рассказала подписчикам, какой мужчина ей нужен и чем ее не устраивал Курбан Омаров.