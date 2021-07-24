Каким одним словом можно описать каждый знак зодиака?

У каждого знака зодиака есть уникальные черты. Астрологи нашли способ ярко и лаконично описать каждого представителя зодиакального круга, чтобы по одному слову было понятно, о ком идет речь.

Овен — «Первый»

Овны первые не только в гороскопе, но и в жизни. Причем сфера для их лидерства может быть любой: семья, карьера, хобби. Пока другие только мечтают, Овны уже действуют.

Телец — «Надежность»

На этих представителей знаков зодиака всегда можно положиться. Тельцы — надежные партнеры, товарищи, семьянины. Всегда держат свое слово и доводят начатые дела до конца.

Близнецы — «Оригинальность»

Близнецы — это легкие на подъем и яркие личности. У них непредсказуемое для окружающих мышление и легкое отношение к жизни.

Рак — «Безопасность»

Раки — надежные защитники семьи и своих близких. В своих партнеров они вселяют уверенность в фундаментальность своих чувств.

Лев — «Популярность»

Львы любят, когда ими восхищаются окружающие. Они могут реализоваться в любой сфере и получить признание.

Дева — «Консервативность»

Девы предпочитают порядок и педантичность во всем. Раздражаются, когда в их жизни появляется хаос, который привносят окружающие.

Весы — « Красота

Весы — очень гармоничные представители зодиакального круга. Они душевные, глубокие личности, которые ценят не только внешнюю, но и внутреннюю красоту человека.

Скорпион — «Сила»

Скорпионы не знают слово «страх». Они будут идти к своим целям уверенно, даже против течения.

Стрелец — «Независимость»

Стрельцы твердо придерживаются своего мнения при любых обстоятельствах. Они лучше останутся одинокими, чем под кого-то прогнутся.

Козерог — «Терпеливость»

Выдержке Козерогов можно только позавидовать. Они способны долго и упорно идти к намеченным целям. Не отступятся от них, даже если встретят преграды на пути.

Водолей — «Свобода»

Представители этого знака зодиака свободно мыслят и предпочитают быть легкими и независимыми по жизни. Даже в отношениях Водолеи будут стараться выстраивать все так, чтобы не чувствовать оковы обязательств.

Рыбы — «Чувственность»

Рыбы — романтичные натуры, которые любят помечтать. Они тонко чувствуют как окружающих, так и самих себя.

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