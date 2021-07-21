«Нет слов»: экс-жена Пьехи оценила версию женщины, избившей ее сына

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Карина Исхакова
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Семилетний сын популярного певца получил многочисленные травмы и сотрясение мозга после потасовки со соседкой — женой футбольного арбитра Безбородава.

Фото, видео: Instagram @wolfieha, @knyaginya

Экс-жена Стаса Пьехи отреагировала на показания Ирины Безбородовой, избившей ее сына. Ранее женщина заявила, что напав на мальчика, она лишь пыталась защитить свое имущество и заступиться за ребенка. Якобы она боялась, что наследник музыканта навредит их семье. 

Экс-супруга певца Наталия Горчакова едва не потеряла дар речи после слов обидчицы семилетнего Пети. Мать мальчика рассказала в разделе Instagram-сторис, что была шокирована заявлением Безбородовой.

«У меня нет слов! Она сказала, что чуть ли не на руках несла Петю к моему дому. Вот оно что! Так ведь сотрясение получают, да, ребят? Противно, обидно и просто смешно: „Женщина испугалась, что он мог навредить ребенку“. И на всякий случай избила моего сына. Заметьте, не бросилась к своему малышу, а напала на моего! Буду держать вас в курсе, ребят», — обратилась Горчакова к фолловерам.

Instagram @knyaginya

Сейчас сын Пьехи вместе с мамой находятся в больнице в Сестрорецке. У мальчика выявили сотрясение мозга. Ребенку предстоит  пройти несколько обследований, в том числе ЭЭГ головного мозга. Также мальчика поле случившегося ждет работа с психологом и неврологом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что арбитр Владислав Безбородов рассказал о жизни с избившей сына Пьехи женщиной.

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