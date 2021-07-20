Жорин рассказал, что может грозить женщине, избившей семилетнего сына Пьехи

Женщине, которая избила семилетнего певца Стаса Пьехи, с большой долей вероятности может грозить лишение свободы. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Сергей Жорин.

По его словам, видеозапись инцидента, сделанная очевидцами, сейчас передана в правоохранительные органы. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень вреда, нанесенного здоровью ребенка.

«Мы надеемся, что будет возбуждено уголовное дело по данному факту. Статья зависит от степени вреда здоровью, которую, в свою очередь, установит судебно-медицинская экспертиза. В зависимости от вреда здоровью будет квалифицировано это преступление и в соответствии с диспозицией, которую предусматривает закон, будет, вероятно, и назначено наказание. Учитывая, что потерпевшему ребенку семь лет, я считаю, что наказание, связанное с лишением свободы, очень и очень вероятно», — заявил Жорин в комментарии 5-tv.ru.

Адвокат добавил, что многое будет зависеть и от позиции, которую займет подозреваемая или обвиняемая.

«Примечательно то, что женщина, не стесняясь, подтвердила на видео, что напала на ребенка, схватила его за руку, кинула на землю, а бабушку, со слов этой женщины, вообще следовало бы убить», — указал известный правозащитник.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, семилетний сын Стаса Пьехи был госпитализирован в результате конфликта с соседями по коттеджному поселку. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и многочисленные травмы, в числе которых ушиб левого бедра и левой грудной клетки. Несколько ударов достались также бабушке ребенка. Предполагаемой виновницей происшествия является супруга футбольного судьи Владислава Безбородова, которой не понравилось, что мальчик испортил их надувной бассейн.