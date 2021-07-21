Соседи семьи Стаса Пьехи рассказали, что предшествовало избиению
По словам местных жителей, инцидент с Петей — не единственный конфликт из-за детей.
Фото, видео: Instagram @wolfieha; 5-tv.ru
Следственный комитет и прокуратура заинтересовались инцидентом с избиением сына певца Стаса Пьехи. Семилетний мальчик оказался в больнице с сотрясением мозга и ушибами после того, как на него набросилась соседка по коттеджному поселку — жена известного российского футбольного арбитра.
Другие жители элитного поселка об избиении сына Пьехи не слышали, но рассказывают: это не единственный конфликт из-за детей. Недавно кто-то из мальчишек измазал краской дом по соседству с особняком певца.
Все обстоятельства конфликта — у Максима Облендера.
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