Соседи семьи Стаса Пьехи рассказали, что предшествовало избиению

Следственный комитет и прокуратура заинтересовались инцидентом с избиением сына певца Стаса Пьехи. Семилетний мальчик оказался в больнице с сотрясением мозга и ушибами после того, как на него набросилась соседка по коттеджному поселку — жена известного российского футбольного арбитра.

Другие жители элитного поселка об избиении сына Пьехи не слышали, но рассказывают: это не единственный конфликт из-за детей. Недавно кто-то из мальчишек измазал краской дом по соседству с особняком певца.

Все обстоятельства конфликта — у Максима Облендера.