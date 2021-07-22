Как рассчитать счастливое число по дате рождения?
Специалисты рассчитали верный способ узнать информацию о себе, учитывая месяц и год появления на свет.
Фото: Depositphotos / mihhailov
Нумерологи назвали способ, по которому можно рассчитать свое счастливое число. По мнению специалистов, месяц и год рождения оказывают на человека огромное воздействие. Для того, чтобы узнать судьбоносную цифру, которая будет благоволить по жизни, достаточно воспользоваться формулой. Нужно выписать полную дату своего рождения и поочередно сложить все цифры в ней.
Например, дата рождения 01.05.1995:
1 + 5 + 1 + 9 + 9 + 5 = 30
3 + 0 = 3. Число вашей судьбы — 3.
Расчет числа по дню рождения
Необходимо оттолкнуться от дня рождения. Если оно однозначное, например, вы родились 5 декабря, то ваше число — 5. Если двузначное, то следует сложить две цифры. Если снова вышло двузначное число, нужно сложить еще раз. Например, ваша дата рождения — 29 мая.
2 + 9 = 11
1 + 1 = 2. Ваше счастливое число — 2.
Что означают эти числа?
1 — Говорит о том, что всем вашим начинаниям благоволит успех.
2 — Вселенная — ваша помощница, которая позволяет вам оказаться в нужном месте в нужное время.
3 — Цифра привносит гармонию в жизнь и помогает в решении сложных ситуаций.
4 — Защищает от финансовых потерь.
5 — Привлекает возможности и перспективы в любых сферах жизни.
6 — Коварная цифра, которая может как навлечь удачу, так и забрать у вас что-то, если вы не будете знать меру.
7 — Направляет на правильный путь.
8 — Укрепляет семейное счастье и благополучие.
9 — Помогает в самосовершенствовании и расширении горизонтов.
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