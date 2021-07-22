Как рассчитать счастливое число по дате рождения?

Нумерологи назвали способ, по которому можно рассчитать свое счастливое число. По мнению специалистов, месяц и год рождения оказывают на человека огромное воздействие. Для того, чтобы узнать судьбоносную цифру, которая будет благоволить по жизни, достаточно воспользоваться формулой. Нужно выписать полную дату своего рождения и поочередно сложить все цифры в ней.

Например, дата рождения 01.05.1995:

1 + 5 + 1 + 9 + 9 + 5 = 30

3 + 0 = 3. Число вашей судьбы — 3.

Расчет числа по дню рождения

Необходимо оттолкнуться от дня рождения. Если оно однозначное, например, вы родились 5 декабря, то ваше число — 5. Если двузначное, то следует сложить две цифры. Если снова вышло двузначное число, нужно сложить еще раз. Например, ваша дата рождения — 29 мая.

2 + 9 = 11

1 + 1 = 2. Ваше счастливое число — 2.

Что означают эти числа?

1 — Говорит о том, что всем вашим начинаниям благоволит успех.

2 — Вселенная — ваша помощница, которая позволяет вам оказаться в нужном месте в нужное время.

3 — Цифра привносит гармонию в жизнь и помогает в решении сложных ситуаций.

4 — Защищает от финансовых потерь.

5 — Привлекает возможности и перспективы в любых сферах жизни.

6 — Коварная цифра, которая может как навлечь удачу, так и забрать у вас что-то, если вы не будете знать меру.

7 — Направляет на правильный путь.

8 — Укрепляет семейное счастье и благополучие.

9 — Помогает в самосовершенствовании и расширении горизонтов.

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