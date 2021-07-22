Суд в Киеве обязал возбудить дело о возможной госизмене Зеленского

Государственное бюро расследований Украины обязали начать расследование в отношении возможной государственной измены со стороны президента Владимира Зеленского и его окружения. Такое решение вынес Шевченковский суд Киева, передает «5 канал».

Причиной послужил срыв год назад операции по задержанию якобы членов российской частной военной кампании.

«Судья принял решение обязать ГБР поступить так, как предполагает украинское законодательство, а следовательно наше заявление о совершении уголовного преступления по ст. 112 (государственная измена) зарегистрировать и внести в единый реестр досудебных расследований», — заявил в эфире канала экс-депутат Верховной рады Андрей Тетерук, который является одним из авторов иска.

В июле 2020 года власти Беларуссии сообщили о задержании 33 россиян, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков в стране. Они также якобы воевали в Донбассе. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что случившееся является ошибкой, так как россияне собирались улететь в другую страну через территорию республики. После допроса их отпустили. Позже выяснилось, что операцию по задержанию российских граждан курировали спецслужбы Украины. 32 из 33 задержанных в РБ россиян были возвращены домой. Еще один гражданин РФ, который имеет также белорусский паспорт, остался на территории республики.

Как писал 5-tv.ru ранее, депутат Верховной рады Илья Кива убежден, что страной управляет двойник Владимира Зеленского.