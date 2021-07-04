Президент Украины Владимир Зеленский снова стал объектом насмешек. Не секрет, что его политику и манеру ведения государственных дел давно критикуют. Но никто не ожидал, что глава страны станет сам себе противоречить, выдвигая абсолютно противоположные тезисы.

Поводом к очередному скандалу стала Прямая линия президента РФ Владимира Путина, которую, судя по всему, Зеленский смотрел очень внимательно. Говоря о сложных взаимоотношениях между Москвой и Киевом, российский лидер отметил, что вне зависимости от обстоятельств украинцы и русские должны сохранять дружеские отношения, ведь они — единый народ. Глава Незалежной с ответным словом тянуть не стал: он гордо заявил, что совсем не разделяет мнения оппонента. И тут случилась беда.

Наблюдавшие за реакцией Зеленского вспомнили, как еще несколько лет назад он кричал о единстве украинцев и русских, о желании наладить диалог между странами. Первым не сдержался депутат Рады Илья Кива. В Telegram-канале он выложил забавный ролик с речами баллотировавшегося в президенты Владимира Александровича и подал сигнал SOS.

«Внимание! Важная информация!!! Президент Зеленский ненастоящий, Зеленского украли и подменили на двойника. А вот видео и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали, и который куда-то пропал!!!» — шутя, бравировал Кива.

Впрочем, его тревогу можно понять. На видео Владимир Зеленский выглядит и ведет себя словно ангел, рассказывая о «дружбе» народов.

«Россия и Украина, мы действительно братские народы. Я знаю миллионы, тысячи людей, которые живут в России, — замечательные люди. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка», — настаивает ныне президент Незалежной.

Все это выглядит очень смешно. Особенно, в контексте ситуации с принятием им закона «О коренных народах Украины», в перечень которых, в частности, не входят русские.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему президент России Владимир Путин не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским.