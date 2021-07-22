«Передал дело профессионалам»: Пьеха о желаемом наказании избившей его сына

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Егор Измалкин
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Семилетний сын певца пострадал после нападения жены известного футбольного судьи.

«Передал дело профессионалам»: Пьеха о желаемом наказании избившей его сына

Фото: Instagram @wolfieha

Певец Стас Пьеха рассказал, чего ожидает от наказания жены футбольного судьи Владислава Безбородова Ирины, которая нанесла травмы его семилетнему сыну Петру.

«Я просто хочу, чтобы она понесла максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых избила. Согласно букве закона. Я сразу передал это дело профессионалам», — заявил артист РИА Новости.

Семилетний наследник Пьехи пострадал, когда с мамой Наталией Горчаковой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Там мальчик подружился с одним из сыновей Ирины Безбородовой, но женщине это не понравилось. Тот обиделся и воткнул карандаш в надувной бассейн соседей. Тогда Безбородова устроила скандал, схватила мальчика за руку и швырнула на землю. Досталось и бабушке ребенка — она также получила травму. Петра госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами. Следственный комитет и прокуратура заинтересовались инцидентом.

Как сообщал 5-tv.ru ранее, соседи семьи Стаса Пьехи рассказали, что предшествовало конфликту из-за испорченного бассейна.

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