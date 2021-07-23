Какой простой ритуал поможет наладить жизнь в полнолуние 24 июля?

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Александра Родионова
Эксклюзив 1 202

Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, как добиться гармонии с собой и всем миром.

Фото, видео: www. globallookpress.com / photorevolution; 5-tv.ru

Астролог Алена Никольская рассказала, что во время полнолуния, которое наступит 24 июня в 5:36, будет ощущаться напряжение. Оно может чувствоваться и в августе. Для того чтобы снять подобное дискомфортное состояние, рекомендуется выполнить простой ритуал.

Для его совершения лучше отправиться на природу, желательно в одиночестве, так как в этом случае расслабиться получится лучше.

«Найдите то место, в котором вам будет особенно комфортно, выберите дерево, которое вам понравится больше всего. Подойдите к этому дереву, обнимите его, представьте, что вы в единении вместе с природой и отдайте все, что вас беспокоит, растению», — порекомендовала Алена Никольская.

По словам астролога, деревья забирают негатив. Особенно активно помогают избавиться от всего ненужного осина и ель, поэтому по возможности для ритуала лучше выбрать эти растения. Согласно рекомендации специалиста, постоять с деревом необходимо три-пять минут, после чего природу обязательно нужно поблагодарить. После этого можно отправляться по своим делам.

Алена Никольская уверена, что этот ритуал поможет избавиться от напряжения и добиться гармонии во всех сферах.

Также эксперт рассказала, что в течение всего августа необходимо обращать внимание на три важнейшие темы. Во-первых, стоит уделить внимание отношениям (в обществе, семье, коллективе). А чтобы не испортить связи с другими людьми, прежде чем навязать им что-то, нужно спросить: «А что бы они предложили для решения возникшей проблемы?».

Во-вторых, нужно очень беречь здоровье, особенно тем людям, у которых наблюдаются проблемы с сердечно-сосудистой деятельностью и давлением. В-третьих, в августе нужно быть осторожным со своим желанием во всем доказывать правоту.

Ранее 5-tv.ru писал, как привлечь деньги в полнолуние.

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