Ритуал на богатство: как привлечь деньги в полнолуние 24 июля 2021 года

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Мария Евстигнеева
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Астролог рассказала, как с помощью простых действий добиться финансового благосостояния.

Ритуал на богатство: как привлечь деньги в полнолуние 24 июля 2021 года

Фото: Depositphotos / Whiteisthecolor

Привлечь богатство в свою жизнь можно в том числе посредством магических ритуалов, убеждены астрологи.  В одном из них рассказала Ирина Сычева на своей странице в Instagram. Она отметила, что определенные действия, совершенные в полночь 24 июля 2021 года, послужат буквально приманкой для денег. 

«Полнолуние — очень заряженный энергически активный день. Для ритуала понадобится: свеча, денежная купюра, ручка", - пояснила атролог. 

По словам Сычевой, ровно в полночь нужно поставить перед собой зажженную свечку, а на денежной купюре нарисовать крестик в левом верхнем углу с обеих сторон.

«Сложите купюру в три раза, возьмите ее в руки и произнесите следующие слова: „Денежку в кошелек положу, да энергию финансов в свою жизнь впущу! Я знаю, что приток меня ждет очень хороший, да наполнит он жизнь мою силой мощной!“» — рекомендовала она. 

Эксперт утверждает, что эти слова необходимо повторить семь раз подряд. Затем потушить свечку, а купюру сложить в кошелек и не тратить в течение трех дней.

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