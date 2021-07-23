«Встряхнет команду»: Радимов оценил назначение Карпина главным тренером

Назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу должно стать удачным решением Российского футбольного союза. Такого мнения придерживается бывший капитан питерского «Зенита» Владислав Радимов.

По его словам, трудно предугадать, как изменится национальная команда, но о том, что назначение обернется положительными подвижками сомневаться не приходится.

«Я думаю, что абсолютно логичное решение РФС. Не сомневаюсь, что он встряхнет команду. Прежде всего – эмоционально, что очень важно в данной ситуации. Весь российский чемпионат знает, что это номер один был», - прокомментировал экс-полузащитник сборной в беседе с 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший соратник Радимова по «Зениту» Дмитрий Радченко назвал отставку Станислава Черчесова осознанным решением, которое вызвано не только неудовлетворительной игрой россиян, но и необходимостью искать принципиально новый подход в тренерской системе.