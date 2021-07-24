Найти клад или ввязаться в конфликт: Китайский гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Tanya Bendz, основанных на древней китайской системе предсказаний судьбы Бацзы.

Финальная неделя июля не означает завершения надоевшего всем конфликтного и медленного месяца Козы. Новый китайский месяц – Водной Обезьяны - наступит только 7 августа. Поэтому пока живем и действуем внутри конфликта месяц-год и не сопротивляемся энергиям торможения, нестыковок и замедления всего и вся. Лучшая стратегия – плыть по потоку этих энергий и вылавливать благоприятные их сочетания.

Понедельник, 26 июля. Инь Дерево и Свинья

Понедельник – день прекрасный. Лучший день на предстоящей неделе для того, чтобы спокойно и уверенно взяться за решение сложных задач.

Энергии этого понедельника благоволят открытию бизнеса, свадьбе, подписанию контрактов. Хорошо покупать домашних животных и ходить в больничку на процедуры. Не стоит затевать ремонт или переезд.

Не очень уверенно будут чувствовать себя в понедельник люди знака Змея. Змеи по году могут ощущать недомогание, Змеи по месяцу – наткнуться на непонимание на работе, а Змеи по дню ощутить несправедливое отношение партнера.

Вторник, 27 июля. Ян Огонь и Крыса

Вторник будет энергичным и результативным. По крайней мере на фоне июльского зависания и торможения в делах. В этот день хорошо будет договариваться о чем-то важном, устраивать свидания, встречи и переговоры. Энергии дня помогут открыть и удержать новое в вашей жизни.

Вторник неблагоприятен для свадьбы – семейная жизнь будет «взрывоопасная». Очень эмоциональными, причем не в лучшем аспекте почувствуют себя люди знака Лошадь. Вам стоит быть довольно аккуратными в словах и поступках.

Среда, 28 июля. Инь Огонь и Бык

Энергии среды противоречивы. С одной стороны – усиление противостояния Быка и Козы, что означается практически полную остановку в любых делах. С другой – для людей, у кого в дневном столпе знаки Дерева или Огня откроется так называемая «Сокровищница» - появится возможность заработать хорошие деньги и сделать выгодную покупку.

Остальным знакам эту среду лучше потратить на рутину или отдых. Особенно не стоит сопротивляться Козам. Это хоть и ваш месяц, но конфликт с Быком в этот день будет очень уже невыносимым.

Четверг 29 июля. Ян Земля и Тигр

День с сильной янской пробивной энергией. Будет желание сдвинуть горы, силой заставить подчиняться, рискнуть и поставить все на карту – не поддавайтесь этому искушению. Несмотря на силу дневных энергий, в карте четверга много конфликта и мало воды – умения договариваться ускользать от проблем.

Лучшая стратегия четверга – спокойное времяпрепровождение. Можно заняться садоводством, сходить погулять в лес.

Не стоит заниматься экстремальными развлечениями и спортом, есть серьезный риск попасть на больничную койку. Особенно это касается людей с Обезьяной в карте.

Пятница 30 июля. Инь Земля и Кролик

Спокойный мягкий день, энергии которого помогут уладить давние конфликты, выпросить прощение или простить самому, наладить гармонию в отношениях.

Хорошо в пятницу будет устраивать свидания, разговоры по душам, просить руки и отдавать сердце. В деловом плане пятница отличное время для того, чтобы разобраться с нерешенными конфликтами по работе.

Неблагоприятно в пятницу ходить в больницы. Если есть возможность лучше не назначать плановое лечение и не навещать больных.

Людям с Кроликом в карте будет не по себе. Те, кто родился в год Кролика могут почувствовать упадок сил. Рожденные в марте (месяц Кролика) будут раздосадованы тем, что происходит на работе, а те, у кого Кролик поселился в дневном столпе могут даже поссориться с супругом.

Суббота, 31 июля. Ян Металл на Драконе

Субботу лучше всего потратить на отдых. Сочетание энергий в этом дне поможет насладиться плодами трудов ваших. Без зазрения совести можете валяться на пляже, получать комплименты, награды, подарки, денежные средства – кто на что настроен.

Не надо заниматься решениями важных вопросов – все равно энергия утечет мимо.

Собаки по году – будьте осторожны с водными аттракционами, родившиеся в октябре (месяце Собаки) забудьте про работу хоть на один день, а те, кому повезло с Собакой в дневном столпе – не стоит рычать на супргуга/супругу – завтра вам будет стыдно за свое поведение.

Воскресенье, 01 августа. Инь Металл на Змее

Спокойный день спокойных энергий. Будет тянуть покрасоваться, купить драгоценностей и тут же вывести их в свет. Не стоит сопротивляться энергиям – разрешите себе эту приятную мелочь.

День будет также хорош для того, чтобы начать в своей жизни что-то новое – дело, отношения, семью, строительство дома.

Не очень уютно будут чувствовать себя в этот день люди знака Свинья. Вам следует отделить зерна от плевел и не сильно переживать по этому поводу.

Ну и всем остальным того же желаю.

Удачного вам бацзы!