В российских климатических условиях лето — основное время завязывания романов, эмоциональных привязанностей и сексуальных отношений, отмечает врач-сексолог Александр Полеев.

«Зимой, конечно, тоже случаются и романы, и увлечения, и очень страстные романы, но когда ты в трех парах колготок и дубленке, то страсти, конечно, выглядят намного скромнее», — добавляет эксперт.

Однако невыносимая жара, которая атаковала российские регионы этим летом — с температурой на 10-12 градусов выше обычной — внесла свои коррективы в традиционно высокую сексуальную активность россиян в это время года.

«Мы уже говорили о том, что такая температура снижает, пусть и не очень сильно, мужское сексуальное влечение. Такая температура, безусловно, действует и на женщин: снижает и влечение, и желание флиртовать, и желание кокетничать», — констатирует Полеев.

С другой стороны, добавляет сексолог, необычно высокая температура заставляет даже тех женщин, которые никогда ранее не носили декольте, шорты и юбки с длинными разрезами, одеваться более откровенно. Что, естественно, возбуждающе действует на мужчин, отмечает эксперт.

«Жара заставляет женщин очень открыто одеваться, и вот такая одежда, конечно, способствует и проявлению интереса мужчин, и флирту, и кокетству, и завязыванию романов и новых сексуальных связей. Так что, я думаю, в этом году необыкновенная жара не помешает образованию новых сексуальных пар», — резюмировал сексолог.

Как сообщал 5-tv.ru, Александр Полеев объяснил, почему в жару мужчинам меньше хочется секса.