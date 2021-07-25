Как аномальная жара влияет на сексуальную активность россиян? — отвечает сексолог
Александр Полеев в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о влиянии погоды на влечение мужчин и женщин друг к другу.
Фото, видео: Depositphotos / Maridav; 5-tv.ru
В российских климатических условиях лето — основное время завязывания романов, эмоциональных привязанностей и сексуальных отношений, отмечает врач-сексолог Александр Полеев.
«Зимой, конечно, тоже случаются и романы, и увлечения, и очень страстные романы, но когда ты в трех парах колготок и дубленке, то страсти, конечно, выглядят намного скромнее», — добавляет эксперт.
Однако невыносимая жара, которая атаковала российские регионы этим летом — с температурой на 10-12 градусов выше обычной — внесла свои коррективы в традиционно высокую сексуальную активность россиян в это время года.
«Мы уже говорили о том, что такая температура снижает, пусть и не очень сильно, мужское сексуальное влечение. Такая температура, безусловно, действует и на женщин: снижает и влечение, и желание флиртовать, и желание кокетничать», — констатирует Полеев.
С другой стороны, добавляет сексолог, необычно высокая температура заставляет даже тех женщин, которые никогда ранее не носили декольте, шорты и юбки с длинными разрезами, одеваться более откровенно. Что, естественно, возбуждающе действует на мужчин, отмечает эксперт.
«Жара заставляет женщин очень открыто одеваться, и вот такая одежда, конечно, способствует и проявлению интереса мужчин, и флирту, и кокетству, и завязыванию романов и новых сексуальных связей. Так что, я думаю, в этом году необыкновенная жара не помешает образованию новых сексуальных пар», — резюмировал сексолог.
Как сообщал 5-tv.ru, Александр Полеев объяснил, почему в жару мужчинам меньше хочется секса.
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