Извините, дамы! Почему в жару мужчинам меньше хочется секса?

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 2 081

Сексолог Александр Полеев объяснил, как погода влияет на потенцию.

Фото, видео: globallookpress.com / imagebroker Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Лето — горячая пора коротких юбок, игривых взглядов и долгих ночных свиданий. Но не для всех, если оно слишком жаркое. Некоторые представители сильного пола под палящим зноем теряют всякое желание искать сексуальные приключения. О причинах этой неожиданной связи погоды и либидо 5-tv.ru рассказал врач-сексолог Александр Полеев.

Сексуальное влечение мужчины определяется несколькими факторами, но самым главным из них является гормон тестостерон. Он вырабатывается в организме в среднем в количестве пяти граммов в день. «Производство» гормона в теле мужчины идет в надпочечниках и в яичках. Однако не весь выработанный тестостерон тратится на эротико-романтические настроения.

«Для того что бы тестостерон подействовал, он должен усвоиться соответствующими клетками мозга, и он должен усвоится соответствующими рецепторами мужских половых органов. Так вот, это усвоение во многом зависит от состояния и мозга, и мужских гениталий. В жару для нас, людей, привыкших к среднему климату, для которых обычная температура это 18-21 градус, когда нам предлагают 33 градуса, то тестостерона в организме немолодого человека за 30 станет на 25% а то и на 30% меньше», — говорит Полеев.

Озвученное доктором правило работает преимущественно для мужчин старше 30 лет. Молодые люди, которые еще полны сил и не знают, куда выплеснуть накопленный потенциал и сексуальную энергию, могут быть максимально активны в любое время года и в самых неожиданных условиях. Устраивают же как-то студенты свидания в своих неуютных общежитиях!

А вот у господ постарше в непривычно жаркую погоду яички вырабатывают гораздо меньше тестостерона. Вероятно, экономят силы организма и беспокоятся, как бы «старичок» не схлопотал инфаркт в самый неподходящий момент.

«При повышении температуры от обычной на восемь-десять градусов снижается чувствительность рецепторов мозга и чувствительность гениталий к тестостерону. От этого сексуальное влечение уменьшается. У людей даже с выраженным сексуальным влечением, с выраженной сексуальной активностью в жаркую, не обычную для них погоду — на африканцев это, как понимаете, не действует — наступает снижение влечения и снижение сексуальной активности», — заключил врач.

Ну а пока аномальная жара сменилась прохладой и есть возможность пошалить, поспешите узнать, о каких экспериментах в постели мечтают мужчины и почему женщины на них несоглашаются. В интервью 5-tv.ru врач-сексолог рассказал, чего на самом деле хотят парни от своих партнерш.

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