Почему выделяют 12 знаков зодиака, хотя созвездий 13?

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Александра Родионова
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История астрологии уходит корнями в Древний Вавилон.

Почему выделяют 12 знаков зодиака, хотя созвездий 13?

Фото: depositphotos / v.klim2011

В привычном нам зодиакальном круге 12 знаков,  но не все знают, что на самом деле созвездий 13. За основу астрологического круга взято их расположение вдоль «солнечной» эклиптики — большого круга небесной сферы. Так называют видимый с поверхности Земли путь, который проходит Солнце среди звезд в течение года.

В «солнечную» эклитику входит 13 созвездий: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Змееносец, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Если 12 из 13 знаков известны всем, то один из них вызывает массу споров в среде астрологов.

В астрономическом круге всегда было 13 созвездий, а вот в астрологический круг входят не все из них, Змееносца исключили. Но почему? Ответ кроется в истории.

Как пишет RSUTE, у вавилонян уже существовал свой календарь, поделенный на 12 частей — месяцев, когда они подошли к созданию зодиакального круга. Древним астрономам Вавилона удалось установить связь между видимым с Земли движением Солнца и статическими скоплениями звезд. Тогда возникла идея разделить небесную сферу так, чтобы она соответствовала существующим месяцам.

И вот тут то и возникла сложность: один знак мешал равному делению. И вавилонянам пришлось пойти на хитрость. Они исключили созвездие Змееносца из небесного круга.

Визуально созвездие Змееносца находится между скоплениями звезд Скорпиона и Стрельца. Через него раскаленная звезда проходит в период между 30 ноября и 17 декабря, находясь в знаке всего 18 дней.

Людей, рожденных в период его активности, зачастую наделяют особыми способностями. Считается, что они обладают большей энергетической восприимчивостью по сравнению с другими знаками.

В современной астрологии есть приверженцы зодиакального круга, включающего знак Змееносца.

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Почему выделяют 12 знаков зодиака, хотя созвездий 13?

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