«Не померла МакSим, ну и хорошо»: Миро возмутилась новостям о здоровье певицы

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Егор Измалкин
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Исполнительница хита «Знаешь ли ты» уже более месяца находится в коме. Блогер Лена Миро сравнила происходящее с певицей с бразильским сериалом.

«Не померла МакSим, ну и хорошо»: Миро возмутилась новостям о здоровье певицы

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Скандально известная блогер Лена Миро заявила, что ситуация с освещением болезни певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова — Прим. ред.) напоминает ей сериал. Ее возмутили публичные сообщения директора исполнительницы.

«Директор певицы МакSим, целый месяц кричавшая, что никому нельзя верить, а информацию нужно получать только от нее, объявила, что смерть подопечной теперь отменяется. Еще вчера Максим чуть ли не хоронили, гадали, где похоронят, а сегодня есть факт — певица двигается», — высказалась блогер в своем ЖЖ.

По ее мнению, такая ситуация сравнима с бразильским сериалом или рекламой клиники с самым современным оборудованием. Как раз об этом в последнем посте писала директор певицы МакSим Маргарита Соколова. Она отмечала, что «у Марины есть улучшения. Ей занимается звездный состав докторов. Отличные условия».

«Не могу никак вспомнить, где такое уже видела. Звезды болеют. Страдают. Умирают. Но потом оказывается, что и не умирают. Интересно, а кто вбрасывал в СМИ, что у пациентки отказывают все внутренности? Впрочем, чего зря строить догадки? Не померла Максим, ну и хорошо — как говорят в народе», — поиронизировала Миро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что директор певицы МакSим Маргарита Соколова опровергла появившуюся в СМИ информацию об ухудшении состоянии артистки.

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