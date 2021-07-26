У внука адмирала ВМФ, чью убитую семью подозревают в инцесте, обнаружили рак крови

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Рита Цветкова
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Деньги на лечение юноши собирала его мама — дочь высокопоставленного военного моряка.

У внука адмирала ВМФ, чью убитую семью подозревают в инцесте, обнаружили рак крови

Фото: 5-tv.ru

У внука адмирала ВМФ Леонида Лобанова, чью жену и сына обнаружили жестоко убитыми, диагностировали лейкоз (рак крови). Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

Страшное заболевание обнаружили у 18-летнего Клима Агаркова. Парня родила дочь Леонида Лобанова по имени Алла.

В конце прошлого года сайт KP.RU писал, что для лечения Клима Агаркова в Мурманской области объявили сбор денег. Собрать удалось 1,3 миллиона рублей. Всего семье предстояло заплатить врачам за спасение ребенка три миллиона рублей. Юноша, который родился в Мурманске, — там проживает сейчас и дочь адмирала — учится в Тульском суворовском военном училище. Он планирует строить военную карьеру.

Как известно, 84-леняя супруга адмирала Лобанова и ее 56-летний сын получили смертельные ранения ножом в шею и в сердце, убийца также пробил обоим головы тяжелым предметом. В течение недели трупы гнили на кровати. Дочь убитой женщины, что живет в Мурманске, забеспокоилась по поводу безответных звонков родне из Петербурга, а соседи учуяли неприятный запах от двери. Прибывшие на место полицейские нашли несчастных лежащими рядом в одной из комнат.

По мнению соседа, убийцей может быть сам адмирал Лобанов. Он мог застать супругу и сына в постели за табуированным занятием и броситься на них с ножом в порыве ярости. Прямых доказательств этой версии нет, следствие по делу продолжается.

5-tv.ru

После обнаружения трупов сразу найти Лобанова не удалось. Проверив данные в нескольких моргах, правоохранители выяснили, что он тоже погиб, причем примерно в то же время, что и его семья — упал под поезд. По неподтвержденным данным, при себе у мертвого адмирала был найден нож.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места двойного убийства: из дома изрезанной семьи адмирала ВМФ вынесли разложившиеся тела.

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