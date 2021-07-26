Видео: из дома изрезанной семьи адмирала ВМФ выносят разложившиеся тела

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 2 060

Пожилая женщина и сын были найдены мертвыми в своей квартире через неделю после смерти. Их вынесли в окровавленных мешках.

Фото, видео: depositphotos / VitalikRadko; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с выносом из квартиры разложившихся тел жены и сына адмирала ВМФ Леонида Лобанова. На видео два санитара складывают на носилки обернутый светлой тканью труп — на покрове тут же выступают следы крови.

Как известно, 84-леняя женщина и ее 56-летний отпрыск получили смертельные ранения ножом в шею и в сердце, убийца также пробил обоим головы тяжелым предметом. После того трупы в течение недели гнили на кровати. Только когда дочь погибшей, которая живет в Мурманске, забеспокоилась по поводу безответных звонков родне из Петербурга, а соседи учуяли дурной запах от двери, полицейскими были обнаружены шокирующие жестокостью следы преступления.

Найти главу семейства сразу не удалось. Проверив данные в нескольких моргах, правоохранители выяснили, что он тоже погиб, причем примерно в то же время, что и его семья — его сбила электричка. По неподтвержденным данным, при себе у мертвого адмирала был нож.

5-tv.ru

Следком по факту жуткого происшествия возбудил уголовное дело об убийстве. Обстоятельства, связывающее три загадочные смерти, выясняются. По слухам, которыми с 5-tv.ru поделился сосед несчастного семейства, моряк сам мог расправиться с женой и сыном, потому что застал их в одной постели за табуированным между родственниками занятием.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места расстрела замначальника уголовного розыска Ставрополья.

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