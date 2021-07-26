Долларовый Кирилл: кто такой и чем известен возлюбленный дочери Маликова?

Дочь известного российского певца Дмитрия Маликова Стефанию уже давно подозревают в романе с хоккеистом Кириллом Капризовым. Недавно наследницу исполнителя видели в компании игрока НХЛ в Москве. В начале июля Стеша и Кирилл делились хоть и не совместными, но фотографиями из одних мест во время отпуска на Алтае. Совместные снимки дочь певца и спортсмен пока не публиковали. Однако, поклонники молодых людей уверены, что они встречаются.

Карьера Кирилла Капризова

Он родился 26 апреля 1997 года в Новокузнецке. Сейчас ему 24 года.

Избранник Стефании Маликовой прославился в 2018 году, когда забил победную шайбу в матче со сборной Германии на Олимпиаде в Южной Корее. На тот момент молодой хоккеист по праву считался одним из самых перспективных спортсменов в стране, пишет 7дней.ru.

Капризов начал свою карьеру в новокузнецком клубе. Проявив себя в команде молодежной сборной, в 2014 году спортсмен попал в челябинский «Металлург». Через два года хоккеист перешел в «Салават Юлаев». Спустя год он подписал трехлетний контракт с ЦСКА.

После подающий надежды спортсмен получил предложение от ХК «Миннесота Уайлд». Игрок НХЛ обрел призвание и любовь хоккейных фанатов, а вместе с тем и два прозвища.

ТАСС / Russell Hons

Откуда взялось прозвище «Долларовый Кирилл»?

За время игры в «Миннесоте Уайлд» Капризова именовали «Kirill The Thrill» и «Dollar Dollar Bill Kirill». Второе прозвище дал хоккеисту его сокомандник Мэтт Дамба. Оно является производным от американского выражения «делать деньги». Нетрудно догадаться, что Капризов неплохо зарабатывает, играя в НХЛ.

В марте этого года сокомандники хоккеиста вышли на лед в футболках с его изображением и надписью: «Долларовый Кирилл». Самого спортсмена повышенное внимание к его персоне смущает.

А вот другой никнейм в переводе обозначает «Сенсационный Кирилл». Сам хоккеист признается, что такое прозвище ему нравится гораздо больше.

Что известно о личной жизни Кирилла Капризова?

Свои отношения хоккеист предпочитает не комментировать, поэтому о личной жизни спортсмена известно немного. По слухам, Капризов встречался с экс-участницей проекта «Холостяк» Николь Сахтариди. Красотка боролась за сердце певца Егора Крида, но потерпела фиаско. Некоторые источники сообщили, что Николь познакомилась с Кириллом на одной из частных вечеринок. Однако роман молодых людей продлился недолго.

Сейчас Капризову приписывают роман с дочерью певца Дмитрия Маликова Стефанией. Девушка на три года младше своего предполагаемого избранника. В этом году наследница музыканта закончила Московский институт международных отношений. Теперь у Стефании нет серьезных причин, мешающий ей переехать к возлюбленному в США.

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