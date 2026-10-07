«Это труд»: Кирилл Андреев поделился секретом крепких отношений

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 45 0

Солист «Иванушек» считает, что важно уметь уступать друг другу.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Кирилл Андреев рассказал, что в отношениях важно трудиться обоим

Солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев поделился своим взглядом на отношения, отвечая на вопрос о современном способе сообщить про желание расторгнуть брак через Госуслуги. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на презентации сетевого канала.

По словам артиста, отношения требуют постоянной работы обоих партнеров. Важную роль при этом играют уважение и готовность сделать что-то приятное для любимого человека.

«Отношение — это труд двух людей, если вы проявляете друг к другу уважение, пытаетесь сделать любимому человеку приятное, убрав свою гордыню», — отметил певец.

Андреев утверждает, что важно проявлять усилия для сохранения крепких отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова не знает, где познакомиться с мужчиной мечты. Певица рассказала, что ее публичность скорее усложняет эту задачу. Поклонники иногда пытаются познакомиться с ней в ресторанах, однако бывает там артистка нечасто. Еще одним местом для знакомства мог бы стать самолет, но и этот вариант не подходит. Певица сообщила, что во время перелетов обычно сразу засыпает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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