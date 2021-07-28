Хороший урок: в Госдуме прокомментировали реакцию Медведева на вопрос журналиста

Российский теннисист Даниил Медведев достойно ответил на провокацию, которую спортсмену устроил один из представителей СМИ на Олимпийских играх в Токио. То, насколько правильно россиянин вышел из неприятной ситуации, оценила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Медведев молодец, что так отреагировал. Правильным было готовить наших спортсменов к таким вещам, они периодически происходят. Какие-то провокации все равно есть, вопрос журналиста ведь касался не его выступления, а был фактически оскорблением», — сказала Журова.

По ее словам, российских спортсменов предупреждали о том, что они могут столкнуться с подобными выходками. Поступок Медведева же, по мнению депутата, станет уроком для других журналистов, которые захотят оскорбить россиян.

«Нам и так очень хочется выступать под флагом своей страны, а не под флагом НОК. А то, что кого-то раздражает, что наши чистые спортсмены всех обыгрывают — это неудивительно, это многих бесит», — подытожила Светлана Журова.

После матча третьего круга турнира по теннису на Играх, один из зарубежных журналистов, задавая вопрос Медведеву, назвал всех спортсменов РФ «читерами». После этого теннисист потребовал выгнать собеседника из микст-зоны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Медведев прошел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио.