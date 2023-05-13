Олимпийская чемпионка по гандболу Бобровникова сообщила о страшном диагнозе

Спортсменке предстоит сложное многоэтапн1528ое лечение.

Игроку женской гандбольной команды «Ростов-Дон» Владлене Бобровниковой диагностировали лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Об этом спортсменка сообщила в интервью, опубликованном на сайте клуба.

По словам Бобровниковой, рак у нее выявили в апреле, а с 4 мая она проходит лечение в НМИЦ онкологии Минздрава РФ в Ростове-на-Дону.

«Лимфома — это опухоль в лимфоузлах, то есть определенные злокачественные клетки. ПЭТ КТ показало, что во многих лимфоузлах моего тела есть злокачественные скопления клеток. Нужно было как можно скорее класть меня на химиотерапию», — сказала гандболистка.

Олимпийской чемпионке предстоит пройти шесть курсов химиотерапии с восстанавливающим лечением. Если после этого не наступит ремиссия, нужно будет проводить лучевую терапию, которая в онкоинституте Ростова-на-Дону считается одной из лучших в России, поделилась спортсменка.

Бобровникова отметила, что сейчас чувствует себя хорошо, никаких симптомов и побочных эффектов у нее не наблюдается. Она переживает лишь, что после первого курса химиотерапии у нее начнут выпадать волосы, что «для любой женщины — стресс». Но спортсменка уже приняла это и заказала себе «восемь красивых косыночек».

«Я никогда не сдаюсь и не сдамся. Смотрю в будущее с большим позитивом, нет даже мыслей, что лечение мне не поможет», — подчеркнула гандболистка.

Владлене Бобровниковой 35 лет, она — шестикратная чемпионка России и обладательница Суперкубка страны, а также семикратная победительница Кубка России. Дважды спортсменка выигрывала Кубок Италии и по одному разу чемпионат Италии и Кубок EHF. В составе сборной России Бобровникова стала серебряным призером Олимпиады в Токио, а в Рио-де-Жанейро выиграла олимпийское золото.

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