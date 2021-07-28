Не может дышать: первого президента Украины подключили к ИВЛ

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТГК) Леонид Кравчук находится в тяжелом состоянии – политик не может самостоятельно дышать, это за него делает аппарат ИВЛ.

87-летний Кравчук почти месяц находится в реанимации после серьезной операции на сердце, которую он в срочном порядке перенес в конце июня. Пресс-секретарь экс-лидера Незалежной Оксана Сибирцева уточнила, что улучшения в состоянии здоровья происходят очень медленно. Об этом сообщает ТСН.

Врачи не дают никаких комментариев по поводу самочувствия Леонида Кравчука. Известно, что родственники политика запретили медикам распространять какие-то данные о его здоровье.

Леонид Кравчук был президентом Украины с 1991-го по 1994 год. С 28 июля 2020 года он возглавляет украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, глава Минцифры Амурской области Александр Курдюков скончался в больнице после того, как получил травму головы.