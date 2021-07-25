Примерный семьянин и труженик: что известно о покойном главе Минцифры Курдюкове?

На 40-м году жизни скончался министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков. По официальным данным, причиной смерти стал отек мозга, возникший вследствие серьезной травмы.

Жизненный путь

Курдюков был молодым и очень перспективным управленцем. Он знал свой регион прекрасно, как и дело, которому был верен. В 2003 году Александр Михайлович окончил Амурский государственный университет. Ему присвоили сразу несколько квалификаций: информатик и экономист. Путь к высокому посту занял у него почти 18 лет.

Изначально семь лет Курдюков трудился инженером-программистом в ФКБ «Далькомбанк» Благовещенский. Затем, с 2010 по 2012 годы, был начальником отдела автоматизации и информационных технологий министерства соцзащиты населения Амурской области. Впоследствии Александра Михайловича назначили начальником управления информатизации региона.

Курдюков показывал прекрасные результаты работы — не заметить это было невозможно. В 2020 году профессионала назначили замминистра цифрового развития и связи субъекта, а уже через год, 12 января, он стал главой ведомства.

За особые заслуги в труде государственный деятель был трижды награжден. В 2014 году ему вручили Благодарность губернатора Амурской области, в 2018 — объявили Благодарность Министра связи и массовых коммуникаций РФ, а в 2019-м снова наградили Почетной грамотой. В этот раз она была от Минкомсвязи.

Обстоятельства трагедии

У Курдюкова осталась супруга и двое детей. Поверить в то, что главы семейства больше нет рядом, они не могут до сих пор. При этом, никаких официальных комментариев по поводу точной причины и обстоятельств трагедии, от семьи не поступало. Правоохранительные органы тоже пока молчат.

Среди версий произошедшего, получивших огласку в СМИ, — серьезная драка во время отдыха, в результате которой Александр Михайлович получил жуткую травму. Известно, что после госпитализации у государственного деятеля выявили повреждения в районе левой височной области и затылка.

По информации некоторых изданий, Курдюкова, предположительно, мог ударить мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин. По неподтвержденным данным, мужчины поссорились из-за нелицеприятных высказываний спортсмена в адрес супруги чиновника, пишет также Telegram-канал 112.

Однако есть и другая версия произошедшего. Некоторые уверяют, что Курдюков сам неудачно упал. Но как и где — непонятно.

Точно известно только одно: за жизнь министра несколько дней отчаянно боролись врачи. Его пришлось вводить в состояние комы. Выжить Александру Курдюковутак и не удалось.

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