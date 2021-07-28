Певица МакSим начала разговаривать после месячной комы

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) пришла в себя и начала разговаривать с врачами. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на директора артистки Маргариту Соколову.

«Артистка пришла в себя и начала контактировать с медиками. Хотя МакSим уже произносит слова, врачи оценивают ее состояние как тяжелое», — отмечает агентство.

Сейчас медики постепенно уменьшают дозировку препаратов, с помощью которых пациентов вводят в искусственную кому. Маргарита Соколова утверждает, что ее подопечная не пришла в стабильное сознание. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» по-прежнему очень слаба; редко бодрствует и быстро устает.

«Пока врачи боятся делать какие-либо прогнозы о состоянии Максимовой», — пишет ФАН.

Певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 15 июня. Через четыре дня — 19 июня — ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а вскоре перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организм насыщают кислородом через кровь. Несколько тестов на коронавирус, которые сделала исполнительница перед тем, как оказалась в больнице, были отрицательными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители приходящей в сознание МакSим призвали не спешить радоваться за нее.