Представители приходящей в сознание МакSим призвали не спешить радоваться за нее

Представители МакSим подтвердили информацию об улучшении ее состояния. Директор артистки Маргарита Соколова сообщила в Instagram о «положительной динамике», но подчеркнула, что ее подопечная все еще нуждается в энергетической поддержке поклонников.

«Хочу разъяснить ситуацию с новостями в СМИ. Состояние артистки пока еще сложное, но с положительной динамикой. Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни, организму нужен отдых и силы. Врачи по показаниям регулируют сон. Сейчас появилась такая возможность. Иногда Марина бывает в сознании. Ваша поддержка все так же нужна!» — написала Соколова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

Представитель МакSим Яна Богушевская в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru подтвердила, что певице лучше, но это не говорит, что все уже позади. Состояние артистки по-прежнему тяжелое.

«Про то что ее выводят периодически из медикаментозного сна, я уже давно говорила. Это же искусственная кома. Врачи сами дозируют количество седативного препарата. Иногда Марина в сознании, иногда снова погружают в медикаментозный сон — это не новость сегодняшнего дня. Я бы не ручалась за достоверность Теlegram-каналов», — сказала Богушевская.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, информация о том, что певица МакSим пришла в сознание, появилась в ряде новостных Telegram-каналов и нескольких изданиях. Скандально известная блогер Лена Миро заявила, что ситуация с освещением болезни певицы напоминает ей сериал. Ее возмутили публичные сообщения директора исполнительницы.