Директор МакSим прокомментировала новости о возвращении речи к певице

Пока нет достоверной информации о том, что певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) начала разговаривать с врачами. Об этом 5-tv.ru сообщила директор исполнительницы Маргарита Соколова.

«Возможно и разговаривает, я не знаю, разговаривает она или нет. Я разговаривала только с врачами. Состояние сложное в любом случае до сих пор», — сказала Соколова, пообещав позднее уточнить этот момент.

По словам директора МакSим, певица все еще находится в нестабильном состоянии — врачи периодически выводят ее из искусственной комы, а потом погружают вновь.

«Ее выводят из медикаментозного сна в зависимости от показаний сканирования. Если она чувствует себя более или менее нормально, то она бодрствует. Если они видят, что организму нужен сон и отдых, то они вводят ее опять в медикаментозный сон. Меняется состояние», — подытожила собеседница 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на другое издание, что певица МакSим начала разговаривать с врачами после месячной комы. Ее госпитализировали 15 июня, а спустя четыре дня ввели в медикаментозный сон.