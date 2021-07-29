Мэр Антальи призвал власти Турции объявить курорты зоной бедствия из-за пожара

Объявить популярные турецкие курорты зоной бедствия требует мэр Антальи. Лесные пожары подошли вплотную к отелям и домам, пострадали более 50 человек.

Однако, официальная Анкара утверждает, что туристическим объектам ничего не угрожает. И по крайне мере, нашим соотечественникам, огненный апокалипсис, действительно, не мешает отдыхать.

Судя по опубликованным в сети кадрам, зарево от пожара сейчас — самая зрелищная ночная шоу-программа на турецких курортах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как россиянка рассказала о жутких пожарах и спецоперации в Турции. Власти страны борются с горением лесов всеми доступными способами. По свидетельствам очевидцев, огонь уже подошел вплотную к домам.