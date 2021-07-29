Мэр Антальи призвал власти Турции объявить курорты зоной бедствия из-за пожара
Пожар произошел в результате возгорания на мусорной свалке в провинции Анталья, под действием ветра он начал приближаться к отелям и жилым домам.
Фото, видео: Depositphotos / toxawww; 5-tv.ru
Объявить популярные турецкие курорты зоной бедствия требует мэр Антальи. Лесные пожары подошли вплотную к отелям и домам, пострадали более 50 человек.
Однако, официальная Анкара утверждает, что туристическим объектам ничего не угрожает. И по крайне мере, нашим соотечественникам, огненный апокалипсис, действительно, не мешает отдыхать.
Судя по опубликованным в сети кадрам, зарево от пожара сейчас — самая зрелищная ночная шоу-программа на турецких курортах.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как россиянка рассказала о жутких пожарах и спецоперации в Турции. Власти страны борются с горением лесов всеми доступными способами. По свидетельствам очевидцев, огонь уже подошел вплотную к домам.
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