Упал в обморок: подробности госпитализации звезды «Кадетства» Владимира Стеклова

Стали известны подробности госпитализации известного российского актера Владимира Стеклова. Их 5-tv.ru сообщил источник в медицинских кругах.

Владимир Стеклов сейчас находится в Филатовской больнице. Его госпитализировали 28 июля после звонка дочери в скорую. Приехавшие медики застали артиста в плохом состоянии: одышка, кашель, температура тела 39 градусов по Цельсию. Кроме того, стало известно, что актер падал в обморок. Скорее всего, из-за недостатка насыщения крови кислородом.

Судя по симптомам, артист инфицирован коронавирусом. ПЦР-тест он пока не сдавал.

Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде, но уже через год переехал в Астрахань вместе с матерью. С девятого класса Владимир занимался в театральной студии. Затем окончил театральное училище, отслужил в армии, после чего навсегда связал свою жизнь с актерской деятельностью.

Сыграл множество ролей в самых известных российских театрах, снялся более чем в сотне фильмов и нескольких телеспектаклях. Среди известных картин с его участием — «Кадетство», «Я лечу», «Москва. Три вокзала», «Антикиллер-2» и другие.