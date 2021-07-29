Актера Владимира Стеклова экстренно госпитализировали

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Игорь Рязов
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73-летний артист попал в больницу 28 июля.

Актера Владимира Стеклова экстренно госпитализировали

Фото: www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

Известного актера Владимира Стеклова экстренно госпитализировали. Как стало известно 5-tv.ru, артист попал в Филатовскую больницу 28 июля.

Медиков скорой помощи вызвала дочь Стеклова. У ее отца была температура тела 39 градусов по Цельсию, кашель и одышка. Артист даже упал в обморок. Судя по симптомам, он инфицирован коронавирусом.

Владимир Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде, но уже через год переехал в Астрахань вместе с матерью. С девятого класса Владимир занимался в театральной студии. Затем окончил театральное училище, отслужил в армии, после чего навсегда связал свою жизнь с актерской деятельностью. Сыграл множество ролей в самых известных российских театрах, снялся более чем в сотне фильмов, множестве сериалов и нескольких телеспектаклях. Среди известных картин с его участием — «Кадетство», «Я лечу», «Москва. Три вокзала», «Антикиллер-2» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с коронавирусом госпитализировали Михаила Боярского. После этого главный мушкетер страны обратился к поклонникам.

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