Не виделись два года: Лолита показала повзрослевшую дочь с синдромом Аспергера

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Александра Родионова
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Известная певица наконец-то смогла встретиться с дочерью. Ранее она впервые рассказала о ее диагнозе.

Фото, видео: www.globallookpress / Vadim Tarakanov; Instagram @lolitamilyavskaya

Известная российская певица Лолита Милявская выложила в Instagram видео со своей дочкой, которую она не видела два года. Ева заметно повзрослела и «расцвела». Недавно исполнительница рассказала, что у ее наследницы синдром Аспергера, но это не мешает девушке учиться.

«Академия, экзамены, пандемия и в результате — почти два года не видела дочь. Еще и запрет въезда на Украину. Идеальный отпуск со всей семьей. Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка», — подписала пост Лолита.

На видео Ева сидит на шезлонге в черном купальнике и очках. Девушка скромно улыбается, молчит и смотрит в камеру. А Лолита в это время радостно говорит за кадром: «Мой ребеночек подрос за два года, что я тебя не видела».

Подписчики обрадовались воссоединению певицы с дочерью и отметили, что девушка отлично выглядит.

«Как повзрослела»;

«Ева очень милая и приятная девушка»;

«Вау! Как выглядит круто»;

«Как здорово, что вы встретились! Очень за вас рад», — прокомментировали фолловеры.

Певица смогла встретиться с дочерью в Болгарии, которую недавно открыли. Лолита отметила, что ей очень хорошо в кругу семьи и даже не тянет ничего снимать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в откровенном интервью Лолита Милявская рассказала подробности о жизни дочери Евы с синдром Аспергера.

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