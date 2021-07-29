«Это про политику»: депутат Госдумы объяснила слова американки о гребчихах из РФ

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала скандал с американской гребчихой на Олимпиаде. Меган Калмо заявила, что ей «мерзко» наблюдать, как российские спортсменки покоряют пьедесталы. Политик считает, что эти слова — очередная провокация от зарубежных коллег.

«Это не про спорт, к сожалению, это про политику», — констатировала Журова в беседе с 5-tv.ru.

Чемпионка уверена, что ненависть к российским спортсменам власти стран Запада и США «воспитывают» в людях. И дело даже не в том, что какой-нибудь Калмо не понравилось, как выступили гребчихи из РФ и то, что они взяли «серебро». Негатив распространяется на всех россиян по умолчанию.

Twitter @megankalmoe

Светлана Журова напомнила иностранцам, что допинговые скандалы давно канули в лету. На пьедесталы сегодня поднимаются новые люди, молодые, амбициозные, здоровые, те, кто может составить реальную конкуренцию. Депутат подчеркнула, что российские спортсмены были допущены к участию в Олимпиаде решением Арбитражного суда. Обсуждать или требовать отмены вердикта со стороны зарубежных коллег, как минимум, глупо.

«Есть Арбитражный суд (CAS), и он решает, быть российским спортсменам на Играх или нет. Мы здесь находимся, потому что все решения и расследования сделаны. Думаю, вряд ли в Штатах кто-то будет упираться против решения суда, если оно уже состоялось. Спортивному арбитражу, насколько я понимаю, также аналогично можно доверять. Это чистая пропаганда. Но это их проблемы», — констатировала Светлана Журова.

Депутат Госдумы заметила, что у тех же американцев в свое время было не меньше проблем с допингом. Однако Меган Калмо об этом почему-то предпочитает молчать. Может, просто не выгодно?

В заключение Журова посоветовала российским спортсменкам и спортсменам не читать грустных новостей о себе. Лучшее, что можно сделать сегодня, — сосредоточиться на соревнованиях и настроиться на победу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские гребцы впервые за 17 лет выиграли медали в академической гребле.