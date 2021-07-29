«Это про политику»: депутат Госдумы объяснила слова американки о гребчихах из РФ

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 2 142

Спортсменка Меган Калмо осудила россиянок за «серебро» в академической гребле на Играх в Токио. Что же ее так разозлило?

Фото, видео: depositphotos /smuki; 5-tv.ru

Тема:
Олимпиада-2021 в Токио

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала скандал с американской гребчихой на Олимпиаде. Меган Калмо заявила, что ей «мерзко» наблюдать, как российские спортсменки покоряют пьедесталы. Политик считает, что эти слова — очередная провокация от зарубежных коллег.

«Это не про спорт, к сожалению, это про политику», — констатировала Журова в беседе с 5-tv.ru.

Чемпионка уверена, что ненависть к российским спортсменам власти стран Запада и США «воспитывают» в людях. И дело даже не в том, что какой-нибудь Калмо не понравилось, как выступили гребчихи из РФ и то, что они взяли «серебро». Негатив распространяется на всех россиян по умолчанию.

Twitter @megankalmoe

Светлана Журова напомнила иностранцам, что допинговые скандалы давно канули в лету. На пьедесталы сегодня поднимаются новые люди, молодые, амбициозные, здоровые, те, кто может составить реальную конкуренцию. Депутат подчеркнула, что российские спортсмены были допущены к участию в Олимпиаде решением Арбитражного суда. Обсуждать или требовать отмены вердикта со стороны зарубежных коллег, как минимум, глупо.

«Есть Арбитражный суд (CAS), и он решает, быть российским спортсменам на Играх или нет. Мы здесь находимся, потому что все решения и расследования сделаны. Думаю, вряд ли в Штатах кто-то будет упираться против решения суда, если оно уже состоялось. Спортивному арбитражу, насколько я понимаю, также аналогично можно доверять. Это чистая пропаганда. Но это их проблемы», — констатировала Светлана Журова.

Депутат Госдумы заметила, что у тех же американцев в свое время было не меньше проблем с допингом. Однако Меган Калмо об этом почему-то предпочитает молчать. Может, просто не выгодно?

В заключение Журова посоветовала российским спортсменкам и спортсменам не читать грустных новостей о себе. Лучшее, что можно сделать сегодня, — сосредоточиться на соревнованиях и настроиться на победу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские гребцы впервые за 17 лет выиграли медали в академической гребле.

Тема:
Олимпиада-2021 в Токио
29 июл
«Угадал с размером!» — баскетболистку Логунову позвали замуж сразу после Олимпиады
29 июл
Российские гребцы впервые за 17 лет выиграли медали в академической гребле
29 июл
Делегация ОКР обратилась в оргкомитет Игр из-за провокации в адрес Медведева
28 июл
Песков назвал оскорбительным вопрос, который Медведеву на Играх задал журналист
28 июл
Хороший урок: в Госдуме прокомментировали реакцию Медведева на вопрос журналиста
28 июл
Елена Исинбаева сделала сальто на кровати в честь победы гимнасток из РФ в Токио
28 июл
Гребцы Кондратьев и Потапкин выиграли финал В на Олимпиаде в Токио
28 июл
Спортсмены из Израиля сломали «антисекс-кровать» в олимпийской деревне в Токио
27 июл
Российские гимнастки впервые завоевали «золото» Олимпиады в командном многоборье
27 июл
Россиянин выиграл золото Олимпиады в плавании впервые с 1996 года

Читайте также

+25° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
73.19
-0.42 86.86
-0.06
Месяц под знаком Девы: чего ждать знакам зодиака в августе 2021 года

Последние новости

23:09
Екатеринбуржец прыгнул с парашютом с высотки и всех перепугал приземлением на авто
22:55
Возвращение амурской тигрицы в дикую природу сняли на видео
22:41
Бастрыкин поручил проверить спектакль «Современника»
22:27
Друг Моисеева назвал причиной затворничества певца переживания из-за внешности
22:13
«Это про политику»: депутат Госдумы объяснила слова американки о гребчихах из РФ
21:59
Бизнесмен Шамалов разводится с беременной женой и требует признать брак фиктивным

Сейчас читают

Олимпиада 2021: главные события 29 июля, обзор, сколько медалей выиграла Россия, медальный зачет…
В Госдуме прокомментировали слова американской гребчихи о россиянках
Спрятанное в тумбочку тело пропавшей женщины нашли в озере в Карелии
«Его жизнь нас не касается»: Пригожин отказался заступаться за сына Валерии в суде
Вкусно до смерти: онколог раскрыл, какой продукт приводит к раку кишечника

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака