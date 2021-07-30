Асмус показала незнакомца — вылитого Харламова: «Это я не с Гариком»

|
Алексей Хитров
1 022

Актриса опубликовала в соцсети фото со съемок на острове Шри-Ланка.

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус, находящаяся на съемках фильма «Булки» в Шри-Ланке, заинтриговала подписчиков в Instagram снимком с незнакомцем, поразительно похожим на ее бывшего супруга, комика Гарика Харламова — таким же видным и крупным. Впрочем, Асмус тут же сообщает, что на фото — ее партнер по съемкам в «Булках», актер Борис Дергачев, известный участием в картинах «Аритмия», «Огонь» и «Гуляй, Вася».

«Это мы с Борисом на съемках фильма „Булки“. Фото сделано здесь же, на Шри-Ланке, полтора года назад. Тогда еще не было никакого разрыва связок, никакой пандемии и я была замужем. Сейчас здесь все по-другому», — рассказала актриса.

Instagram @asmuskristina

 

Ранее Асмус в соцсети рассказывала о прилете на остров в Индийском океане для продолжения съемок в «выстраданном» фильме «Булки», работа над которым длится уже полтора года. За время, что актриса здесь не была, в стране все поменялось.

«Сейчас здесь все по-другому… Улицы пустуют. Массовку нам не дают, с местными контактировать нельзя, ходить никуда тоже. Прилететь из группы разрешили в страну только 11 людям, ураганы и ливни каждый день, сценарий меняем прям во время съемок. Во всем отеле только наша съемочная группа, а место съемок оцеплено. Но у нас прекрасная команда и мы все очень болеем за наше кино. И я очень надеюсь, что мы согреем вас своими „Булками“ уже этой зимой!» — пишет Асмус.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Кристина Асмус на костылях рассказала, как дочь лишилась зуба на отдыхе.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
73.14
-0.05 86.99
0.13
Как кошачья символика помогла победить нашим спортсменам на Олимпиаде-202...

Последние новости

23:36
Звезду сериала «Марш Турецкого» Максима Михалина не на что хоронить
23:13
В ОПЗЖ назвали антиконституционным произволом домашний арест Медведчука
22:57
Самарские «Крылья Советов» уступили московскому «Спартаку» со счетом 0:1
22:34
Три человека погибли в ДТП в Псковской области
22:21
Водителя автобуса убило куском железной арматуры на Ямале
22:01
Тело сгоревшей женщины приняли за манекен и выбросили в мусорку

Сейчас читают

Олимпиада 2021: расписание 31 июля, анонс соревнований, прогноз. Какие медали будут у сборной России
В ФРГ рассказали о переговорах Путина и Меркель на повышенных тонах
Охота на "князя Шигонского": чем известен задержанный прокурор Сызрани
«Его жизнь нас не касается»: Пригожин отказался заступаться за сына Валерии в суде
Вкусно до смерти: онколог раскрыл, какой продукт приводит к раку кишечника

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака