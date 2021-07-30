Актриса Кристина Асмус, находящаяся на съемках фильма «Булки» в Шри-Ланке, заинтриговала подписчиков в Instagram снимком с незнакомцем, поразительно похожим на ее бывшего супруга, комика Гарика Харламова — таким же видным и крупным. Впрочем, Асмус тут же сообщает, что на фото — ее партнер по съемкам в «Булках», актер Борис Дергачев, известный участием в картинах «Аритмия», «Огонь» и «Гуляй, Вася».

«Это мы с Борисом на съемках фильма „Булки“. Фото сделано здесь же, на Шри-Ланке, полтора года назад. Тогда еще не было никакого разрыва связок, никакой пандемии и я была замужем. Сейчас здесь все по-другому», — рассказала актриса.

Instagram @asmuskristina

Ранее Асмус в соцсети рассказывала о прилете на остров в Индийском океане для продолжения съемок в «выстраданном» фильме «Булки», работа над которым длится уже полтора года. За время, что актриса здесь не была, в стране все поменялось.

«Сейчас здесь все по-другому… Улицы пустуют. Массовку нам не дают, с местными контактировать нельзя, ходить никуда тоже. Прилететь из группы разрешили в страну только 11 людям, ураганы и ливни каждый день, сценарий меняем прям во время съемок. Во всем отеле только наша съемочная группа, а место съемок оцеплено. Но у нас прекрасная команда и мы все очень болеем за наше кино. И я очень надеюсь, что мы согреем вас своими „Булками“ уже этой зимой!» — пишет Асмус.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Кристина Асмус на костылях рассказала, как дочь лишилась зуба на отдыхе.