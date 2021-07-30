Директор МакSим о состоянии певицы: «Поздравлять нас надо!»

Состояние певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова — Прим. ред.) улучшается. Об этом в комментариях на своей странице в Instagram рассказала директор певицы Маргарита Соколова. Изначально ее пост вызывал совсем нерадостную реакцию.

«Сегодня день памяти Святой великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской. Всех Марин и Маргарит с именинами», — напомнила она, приложив икону святой.

«Господи, у меня сердце стучит! Я испугалась», — призналась одна из подписчиц, заподозрив неладное с МакSим.

Соколова поспешила успокоить девушку.

«Ну а что ругаться? Поздравлять нас надо!» — подчеркнула она, уточнив при этом, что состояние знаменитости понемногу улучшается.

Instagram @sokllovamargarita

Несколькими днями ранее Марагрита Соколова рассказывала, что состояние артистки пока еще сложное, но с положительной динамикой.

Певицу МакSим госпитализировали 15 июня. Спустя четыре дня ее ввели в состояние медикаментозного сна и подключили к аппарату ИВЛ. Вскоре звезду перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организм насыщают кислородом через кровь. Певица все еще находится в нестабильном состоянии — врачи периодически выводят ее из искусственной комы, а потом погружают вновь.

«Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни, организму нужен отдых и силы. Врачи по показаниям регулируют сон», — поясняла директор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как скажется на МакSим регулярный ввод и вывод из искусственной комы.