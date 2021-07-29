Станет овощем? Как скажется на МакSим регулярный ввод и вывод из искусственной комы

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Егор Измалкин
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Исполнительница уже полтора месяца находится в клинике и борется с болезнью.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru; academia-aist.ru

Медикаментозная кома, в которую несколько раз вводили певицу МакSим (настоящее имя Марина Максимова — Прим. ред.) во время болезни, не может навредить ей. Об этом 5-tv.ru рассказал анестезиолог Лев Николаев.

«Это только полезно. Это сохраняет мозги, улучшает возможность восстановления легких. Это нисколько не опасно и не вредно. Опасно — это то, что у нее есть. А все остальное — врачи борются за ее жизнь», — пояснил эксперт.

По его словам, кома и искусственная вентиляция легких помогают певице не терять силы.

Николаев привел в пример легендарного немецкого автогонщика Михаэля Шумахера, который после травмы головы провел в коме более полугода — и тот восстановился. Похожий случай был и с российской бобслеисткой Ириной Скворцовой, которая сильно пострадала во время аварии на соревнованиях, но через нескольких месяцев искусственного сна пришла в себя.

Певицу МакSим госпитализировали 15 июня. Спустя четыре дня ее ввели в состояние медикаментозного сна и подключили к аппарату ИВЛ. Вскоре звезду перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организм насыщают кислородом через кровь. Певица все еще находится в нестабильном состоянии — врачи периодически выводят ее из искусственной комы, а потом погружают вновь.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по неподтвержденной информации, к МакSим вернулась речь. Позже эти сведения прокомментировала директор исполнительницы Маргарита Соколова.

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