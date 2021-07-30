Рунический гороскоп на неделю со 2 по 8 августа для всех знаков зодиака

Многие эксперты в области тонких материй стараются взглянуть на знаки судьбы под разным углом, поэтому в своих пророчествах используют сразу несколько методик. Так, одного расчета нумеролога или астролога может быть недостаточно для составления точного гороскопа. Дар говорить с рунами и расшифровывать их послания помог провидцу Игорю Вечерскому верно предсказать не одно крупное мировое событие, а также увидеть, какие неожиданные повороты в жизни ждут в будущем многих известных личностей. Эксклюзивно для читателей 5-tv.ru он приготовил свой астропрогноз на неделю со 2 по 8 августа.

Овен

Руны беркана, йера и феху дают вам возможность на этой неделе проявить свои лучшие профессиональные способности, увеличить доход и создать новый фундамент для будущего успеха в самых разных сферах. Но наиболее эффективные действия не будут связаны с какими-то резкими изменениями. Постарайтесь приложить максимум сил для того, чтобы ваш труд был результативен, тогда старания непременно будут замечены и по достоинству оценены.

Телец

Перевернутые руны уруз, феху, а также соуло в стандартном положении говорят о том, что на следующей неделе вам могут встретиться сложности. Для реализации некоторых целей не хватит ресурсов и возможностей. Возможно, вы не сможете применить все свои таланты или испытаете банальную нехватку финансов для исполнения плана. Однако ваша творческая жилка, ваша способность следовать вдохновению и смело самовыражаться помогут преодолеть все препоны и извлечь из них нечто полезное. Полученный опыт непременно пригодится вам в будущем.

Близнецы

Руны манназ, ингуз и ансуз в ближайшие семь дней будут активно содействовать вам в построении личных отношений, налаживании контактов, ведении продуктивных и позитивных диалогов, пробуждении вдохновения у необходимых вам людей и получении их расположения. Поэтому вариант взаимодействия — в первую очередь межличностного толка — выходит на первый план в этот период.

Рак

Перевернутая руна эваз, а также йера тейваз в обычном положении советуют вам приложить максимум усилий для формирования долгосрочных перспектив в работе. Ваше внимание должно быть сосредоточено на поиске новых возможностей, позитивном взаимодействии с партнерами, долгосрочном планировании и целеполагании. Те действия, которые предпримете на неделе со 2 по 8 августа, в будущем станут фундаментом для достижения высоких целей. Сконцентрируйтесь, действуйте последовательно, вдумчиво и уверенно. Все получится!

Лев

Перевернутые руны альгиз и вуньо, а также райдо в стандартном ее положении предостерегают от новых начинаний в ближайшие семь дней. Вы можете испытать определенный недостаток возможностей, который в первую очередь будет связан с вопросом личного комфорта. Не каждый метод достижения поставленной цели будет эффективен, так как к некоторым из них вы эмоционально не готовы. Поэтому придется потратить время на поиски эффективных средств самореализации для воплощения своих желаний. Если будете настойчивы, непременно получите свое.

Дева

Руны йера, вуньо и эйваз советуют приступить к изменениям, которые вы давно запланировали. Неделя станет прекрасным стартом для работы над собой, анализа главных препятствий на пути к свободе самовыражения и успешности. Приложив усилия, вы сможете прийти к состоянию, в котором будете чувствовать себя комфортно. Вероятно, эта позиция будет чем-то, объединяющим и рабочую, и личную сферы жизни.

Весы

Феху, наутиз и альгиз дают хорошие возможности для реализации планов в сфере материального благосостояния. Однако в краткосрочной перспективе возможен недостаток средств, который вы сможете преодолеть используя полученные ранее навыки.

Скорпион

Руны ингуз, райдо и перевернутый лагуз предостерегают: несмотря на все ваши планы и тщательно проработанные прогнозы, возможно неожиданное развитие событий. Оно может быть связано с какими-то вновь открывшимися обстоятельствами. Не исключено, что эмоциональный фон будет повышен, но сила его будет скорее созидательной, чем разрушительной. Именно в этом состоянии вы способны открыть для себя новые перспективы.

Стрелец

Руны исо, ингуз и перевернутая перто говорят о том, что вам не следует в ближайшие дни планировать серьезных перемен. Не стоит совершать резких действий, действовать необдуманно, подчиняясь исключительно эмоциональному импульсу. Сконцентрируйтесь на себе и своем внутреннем мире, на отношениях с самыми близкими и родными людьми. Ваш успех в делах будет напрямую зависеть от гармонии в душе.

Козерог

Перевернутая руна лагуз, в также йера и соуло в обычном положении предупреждают о рисках: несмотря на очень хорошие перспективы на этой неделе и шанс наилучшим образом проявить свои качества, возможен ряд непредвиденных обстоятельств, которые изменят ход событий. Последствия могут быть непредсказуемыми. Однако отказываться от принятия решений и бездействовать не стоит. В любом деле нужно учитывать вероятность необходимости импровизировать, только и всего!

Водолей

Перевернутая руна лагуз, йера и кено в стандартном положении советуют обратить внимание на вопрос личностного роста, заняться поиском новой продуктивной информации. В первую очередь, данные, которые вам предстоит добыть, должны касаться профессиональной сферы. На неделе со 2 по 8 августа вы можете получить очень ценную информацию — используйте знания во благо и добьетесь значительных высот.

Рыбы

Руны эваз и наутиз, а также перевернутый турисаз подарят вам необходимые возможности и создадут обстоятельства для преодоления всех препятствий на пути к цели. Накопившиеся сложности будут разрешены, а вы получите заряд энергии, опыт и натренируете внимательность — все это поможет избежать возникновения новых неурядиц. Будьте открыты и общительны, новые контакты, партнеры и союзники, а также способность объективно анализировать собственные достижения и провалы помогут достичь всех поставленных целей и возможностей.

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