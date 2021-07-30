Подруги рассекретили последнее желание убитой самарской школьницы

Тело школьницы со множественными травмами и ножевыми ранениями обнаружили в Самарской области. В убийстве несовершеннолетней подозревают местного полицейского. Версий произошедшего немало: от случайного ДТП и кровавой расправы до убийства на почве порочной интимной связи. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru подруги покойной прокомментировали ситуацию.

Хотели погулять…

Виктория тесно общалась с погибшей Екатериной и никогда не замечала за ней странностей. Девушка отметила: подруга была очень хорошим человеком. У несовершеннолетних, хоть и были разные компании, они всегда находили время, чтобы обсудить насущные проблемы и поддержать друг друга.

В беседе с 5-tv.ru Виктория сказала, что убитая не так давно заинтересовалась спортом. Один раз девушки вместе ходили на вечернюю пробежку. Последнему желанию Екатерины — пробежаться по родному поселку еще разок — сбыться было не суждено.

«Позавчера мы с ней списались: „Давай сходим, побегаем“. Сходили, побегали. До этого она просто дома сидела. Мы с ней поговорили, но она ни про каких мужчин не говорила. И вчера вечером, примерно в 20:00, она мне писала: „Давай в 21:00 встретимся и побегаем“. Но я сказала, что не могу и все», — пояснила девушка.

Подруга убитой вспомнила, что у Екатерины был недолгий роман с молодым человеком. Однако о близких отношениях речи не шло — влюбленные быстро расстались. Версию об убийстве школьницы солидным полицейским после интимной связи Виктория отвергла.

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Вторая подруга Екатерины — Дарья — заметила, что отношения с противоположным полом в компании никогда не обсуждали. Девушка уточнила, что из глобальных проблем у покойной были только напряженные отношения в школе из-за сложностей в обучении. В общем и целом убитую характеризуют как хорошего, доброго человека.

«Она не состояла ни с кем в близких отношениях, ей никто не угрожал. Все было хорошо. Она собиралась встретиться с Викой на пробежку как раз. Но Вика не смогла — она с родителями в город уехала…» — подтвердила слова первой девушки собеседница 5-tv.ru.

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По официальным данным, трагедия произошла в поселке Петра Дубрава Волжского района, неподалеку от дома, где проживала убитая. Следователи полагают, что Екатерину сначала сбили на машине, а потом жестоко зарезали. Под подозрение попал подполковник МВД, проживающий рядом.

Как сообщил 5-tv.ru источник в правоохранительных органах, версию об убийстве на почве порочной связи уже не рассматривают. Выяснилось, что у полицейского никогда не было отношений с малолетними. Более того, мужчина сам ловил преступников за растление несовершеннолетних и очень щепетильно относился к этому вопросу. У подозреваемого есть супруга и трое детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как охарактеризовал подозреваемого в убийстве школьницы полицейского коллега.