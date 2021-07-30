Подозреваемый в убийстве самарской школьницы полицейский был «порядочным семьянином»

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 697

По версии следствия, сотрудник МВД расправился с юной девушкой после любовной связи. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места трагедии.

Фото, видео: www.globallookpress / toa55; 5-tv.ru

Подполковника МВД подозревают в убийстве самарской школьницы. По версии следствия, мужчина мог расправиться с несовершеннолетней после любовной связи, опасаясь наказания за растление. Экс-коллега полицейского Алексей Загорский прокомментировал ситуацию в беседе с 5-tv.ru.

Он сообщил, что знает подозреваемого почти восемь лет, однако никаких странностей в его поведении никогда не замечал. Мужчина был очень удивлен, узнав, в чем именно обвиняют его товарища.

«Как человек он грамотен, сдержан всегда, спокоен. Я знаю, что у него семья, он был порядочным семьянином. У нас были совместные задержания за растление малолетних — я знаю его отношение (к этому — Прим. ред). Его отношение было жесткое», — сказал Загорский.

Собеседник 5-tv.ru уточнил, что полицейский никогда не повышал голос на окружающих, «всегда грамотно с холодной головой ко всему относился».

По официальной информации, трагедия произошла в поселке Петра Дубрава Волжского района. Тело несовершеннолетней девушки со множественными травмами и ножевыми ранениями нашли поздно вечером 29 июля. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемого в расправе над школьницей уже задержали.

Результаты предварительной проверки показали, что девушку сначала могли сбить на машине, а затем зарезать. Известно, что покойная была младше 16 лет. Расследование дела под личный контроль взял прокурор Самарской области Сергей Берижицкий. В ближайшее время суд изберет задержанному полицейскому меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Самаре в транспортной сумке нашли связанное тело женщины.

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