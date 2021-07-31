Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 2 по 8 августа

Общий фон предстоящей недели напряженный. Главная его особенность — сильный конфликт между стремлением к свободе и обязательствами. Порой нам хочется все сделать по-своему, не считаясь ни с кем и ни с чем. А порой окружающие выходят из-под контроля и совершают непредсказуемые вещи. Вдобавок к этому возможны вспышки агрессии и конфликты.

Разрядить обстановку поможет искусство и творчество, например живопись, фотография, танцы. Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя исключительно позитивная. Особая собранность и настроенность на положительный результат будут помогать вам во всем. Вы лучше, чем обычно, чувствуете и понимаете ситуацию, хорошо планируете и легко справляетесь с возникающими задачами. На предстоящей неделе можете уверенно браться за важные дела.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов продолжается период, очень благоприятный для любви и сферы личных отношений. Ощущение нежности и гармонии поможет вам в общении с противоположным полом. Однако для деловой сферы неделя неудачная — возможны сложности с планированием и сопротивление окружающих по отношению к вашим планам.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам на предстоящей неделе нужно больше общаться, получать и передавать информацию, искать интересные новости. Это принесет вам важные инсайты и озарения. Вы лучше поймете, чего хотите от жизни, и как вам действовать в текущей ситуации и в дальнейшем.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоящая неделя принесет гармонию в личной жизни. Настройтесь на позитивное состояние, почувствуйте приятные вибрации Венеры — нежность, гармония, красота. Чем глубже вы их прочувствуете и чем полнее сможете пропустить их через себя — тем сильнее в лучшую сторону изменится ваша эмоциональная жизнь и сфера личных отношений.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит довольно продуктивная неделя. Вы почувствуете усиление умственной активности: захочется думать, планировать, общаться и анализировать. Используйте эту энергию на то, чтобы спланировать свои действия и правильно направить вашу жизненную энергию, количество которой тоже увеличится. Также следите за тем, чтобы ваши действия соответствовали вашим глубинным ценностям и вашим большим целям.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит неделя, полная положительных переживаний и радости. Возможны любовные увлечения, новые знакомства, флирт. Также будет присутствовать особое ощущение красоты — в людях, в природе, во всем вокруг. Делитесь этой радостью, любовью и красотой с окружающими!

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя очень позитивная. Вам предстоит много общения, новые знакомства, будет возможность показать себя с лучшей стороны. Не отказывайтесь от встреч и знакомств, если предложат — они пройдут успешно. Вы также будете чувствовать внутреннюю уверенность и гармонию.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя довольно напряженная. Возможны конфликты, борьба за влияние с окружающими. Также возможны неправильно понятые слова и споры. Однако в любовной и сексуальной сфере энергии позитивные. Это значит, что даже несмотря на разногласия, вы можете чувствовать нежность и любовь к своей половинке.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоящую неделю хорошо будет посвятить делам, планам, достижению целей. Осознанность и энергичность помогут вам в этом. Для романтической сферы неделя неудачная. Возможны эмоциональные перепады, неудовлетворенность, иногда возможны излишества в любовной сфере.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам неделя принесет обновление в любовной и эмоциональной сфере. Вы можете чувствовать большой подъем, радость жизни, ощущение новизны, удовольствия и красоты. Все вместе это принесет вам вдохновение, желание творить, а также желание радовать близких людей.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя супер конфликтная. Каждое слово в разговорах с окружающими вызывает непонимание, противостояние, отчуждение и споры. Даже без слов присутствует какое-то напряжение. Постарайтесь пока ограничить общение и взаимодействие с окружающими.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоящая неделя принесет эмоциональную неудовлетворенность и разочарования. Также может проявиться ваша собственная избалованность или капризность. Есть настроение делать то, что не надо, а на то, что надо – настроения нет. Подобный эмоциональный фон будет сложно перебороть. Постарайтесь не взваливать на себя слишком много, но и не позволяйте себе расслабиться полностью.

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