В НАТО назвали условие для атаки по кораблю ВМФ России в Черном море

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк в беседе с Business Insider назвал условие, при котором НАТО может открыть огонь по российским кораблям в Черном море.

«Можно утверждать, что они (россияне — Прим. ред.) провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», — сказал Берк.

Адмирал напомнил, что ВМФ России постоянно сопровождает корабли НАТО, которые действуют в Черном море. По его словам, такие взаимодействия в основном безопасны и профессиональны. При этом Берк добавил, что маневры ВМС РФ нацелены на устрашение НАТО.

В начале июля 5-tv.ru сообщал про корабль ВМС Испании, который зашел в акваторию Черного моря. Российский флот был вынужден начать за ним слежку.

Незадолго до этого международный скандал спровоцировали британцы. Эсминец Defender пересек границу РФ неподалеку от Крыма. На предупреждающие сигналы судно не реагировало. Непрошенных гостей пришлось провожать, имитируя бомбометание и стрельбу.

В конце июня в Черное море зашел нидерландский фрегат Evertsen. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это «сознательной провокацией» со стороны зарубежных партнеров. Дипломат отметила, что все подобные маневры имеют «явный антироссийский подтекст».