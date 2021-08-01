Сергей Шнуров снял трусы перед Михаилом Шацем и его детьми

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Александра Родионова
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Юморист рассказал об эпатажной выходке оголившегося музыканта в интервью.

Сергей Шнуров снял трусы перед Михаилом Шацем и его детьми

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Телеведущему и юмористу Михаилу Шацу с женой и тремя детьми однажды пришлось увидеть голого музыканта Сергея Шнурова. О странном поступке лидера группы «Ленинград» Михаил Шац рассказал в интервью Даниле Поперечному в его YouTube-проекте «Без души».

Несколько лет назад в рамках съемок пилотного выпуска передачи о путешествиях юморист с супругой Татьяной Лазаревой и детьми, которым на тот момент было около пять, 12 и 14 лет, плыли на катере по реке Фонтанке в Санкт-Петербурге. Они планировали подплыть к берегу, и с балкона ближайшего дома их должен был поприветствовать Сергей Шнуров.

«Мы подплываем, поднимаем голову, а на балконе стоит голожопый Шнуров. Он повернулся задницей и показывает детям это все. Прям спустил трусы и жопой повернулся. Так что каждый „пилот“ имеет значение», — поделился Михаил Шац.

Юморист подчеркнул, что он в целом привык к необычному поведению музыканта.

«Мы всегда относимся к человеку так, как он на данный момент заслуживает. Шнуров явно не супергерой. Ну может и был им, но потерял магическую силу», — заключил телеведущий.

Юморист старается спокойно относиться к самым разным шуткам. Недавно он даже записал свой часовой стендап. Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Лазарева, жена юмориста, раскритиковала стендап Шаца.

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