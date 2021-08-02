Кадры с места, где маньяк удерживал школьницу под Бийском

Появились кадры с места, где вероятный маньяк из Бийска с 31 июля по 2 августа удерживал несовершеннолетнюю девочку. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео.

Местный житель два года копал подвал для то, чтобы когда-нибудь заманить в него свою жертву. И вот это случилось. Соседи считают, что у человека, который придумал и реализовал такой план, точно есть проблемы с психикой.

«На учете состоял, он ненормальный вообще», — сказал один из соседей пустившегося в бега предполагаемого злоумышленника.

Мужчина также рассказал, что пострадавшую девочку знали все в округе — она часто каталась вдоль леса на велосипеде. Школьница из хорошей семьи, всегда выглядела ухоженной и пользовалась элитными гаджетами.

«Девочка постоянно ездила на велосипеде, никто не трогал, все знали ее. А потом этот дурочек пошел и похитил ее. Она из нормальной состоятельной семьи. Одета чистенько, аккуратно», — добавил местный житель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время прогулки девочку похитил 40-летний мужчина, приволок в свой дом и запер в подвале. Ребенку чудом удалось сбежать от него, в ночи пострадавшая нашла дорогу домой, а позже рассказала, что с ней произошло. В социальных сетях смелая школьница обратилась ко всем, кто помогал искать ее со словами благодарности.

Возможный похититель тем временем пустился в бега. Сотрудники полиции составили ориентировку — в тяжком преступлении подозревается ранее судимый за незаконное хранение и оборот наркотиков Олег Лавкин.